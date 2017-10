Un roman dépeint la finance folle

La finance rend-elle fou? Hollywood nous a gratifiés de nombreux opus, en écornant Wall Street. Conseiller financier franco-suisse, connaissant le Moyen-Orient comme sa poche, Nabil Malek nous offre un roman déroutant. Né en Egypte, l’auteur est Libanais de cœur. Dans La reine de Beyrouth, il raconte le destin tragique de Carlos Rebeiz, roi déchu de la haute finance internationale. Le décor? La capitale du Liban, qui s’est effondrée avec le reste du pays en 1975 à cause de la folie des peuples, et en paie encore aujourd’hui le prix.

Entre les pages apparaissent les fantômes des Hariri et des Gemayel. L’action se déplace parfois, dans Londres et ses pluies, à Genève, mais revient toujours et encore à Beyrouth, ville qui semble balancer désormais entre vie et mort, construction et destruction.

Au-delà de ce livre, son quatrième en huit ans, l’auteur nourrit une vraie réflexion, lucide, sur son métier. Il n’est pas dupe. Il en souffre. «La finance doit obéir à l’homme, et non l’inverse», opine-t-il. Les machines vont déferler dans la finance? «Pourquoi pas. Mais à nous de les guider, alors. Car la finance s’éloigne de l’homme. Elle devient inhumaine.»

«La finance se déplace à nouveau vers les Etats-Unis et cela me préoccupe. Or la finance est incontournable. Mais nous avons tout oublié. Il va y avoir une belle correction», lâche encore Nabil Malek. Qui craint que le fossé entre milliardaires et classes moyennes ne devienne béant.

Nabil Malek, La reine de Beyrouth, Ed. Les Impliqués, Paris, 2017.

