Un premier procès s’ouvre pour faire la lumière sur le «Dieselgate»

Un mois clé pour les clients suisses lésés

En septembre, une nouvelle étape devrait être franchie pour les 2000 clients suisses qui ont rejoint, il y a un an, le vaste recours collectif (class action en anglais) entamé en Allemagne contre Volkswagen par plusieurs associations européennes de consommateurs. «Le délai donné au groupe allemand pour répondre à ces plaintes civiles tombera durant le mois», confirme Florence Bettschart, juriste à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Pour mémoire, depuis un an, l’association faîtière a fourni un gros travail de coordination avec ses homologues européennes et de conseils juridiques auprès des clients suisses concernés par le «scandale du Dieselgate».



À première vue, le géant automobile devrait rester inflexible sur ses positions, la principale étant de ne pas dédommager ses clients européens lésés. Cette approche agace d’autant plus les Européens que VW a adopté l’approche inverse aux États-Unis. Florence Bettschart prédit que le procès risque d’être inévitable et que les clients suisses devront faire preuve de patience pour savoir si un jour ils auront gain de cause.



Une chance qui s’est amenuisée par contre pour les clients suisses alémaniques qui ont préféré suivre une autre approche en s’attaquant directement à AMAG et VW en Suisse même, soit en déposant une plainte collective auprès du Tribunal de commerce de Zurich.



Ce dernier a en effet rejeté la demande des consommateurs à la fin du mois d’août. «Les manipulations du groupe VW sont connues depuis longtemps et il n’existe plus de tromperie au sens juridique du terme», avait estimé le tribunal zurichois. Si la SKS plie, elle ne rompt pas puisque l’association a confirmé qu’elle ferait recourt de cette décision auprès du Tribunal fédéral. O.W.