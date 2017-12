Le groupe américain de messagerie et de logistique United Parcel Service (UPS) devrait acheminer un nombre record de colis retournés durant cette période de fêtes de fin d'année. Un constat qui suggère que les achats en ligne ont atteint des nouveaux sommets.

La multinationale d'Atlanta, en Géorgie, et son concurrent FedEx sont payés par les distributeurs comme Amazon.com et Wal-Mart Stores pour gérer leurs livraisons en ligne. Les deux groupes ont bénéficié de la hausse des volumes de colis expédiés au cours de ces dernières années, mais ont également dû investir des milliards de dollars pour développer leurs réseaux.

UPS a déclaré mercredi avoir géré plus d'un million de retours adressés aux distributeurs en décembre, à un rythme qui devrait se poursuivre jusqu'à début janvier. Il a ajouté qu'un pic de 1,4 million de colis serait probablement atteint le 3 janvier, ce qui signerait un cinquième record annuel consécutif, soit une hausse de 8% par rapport à la même date l'année dernière.

Niveau record

Les distributeurs traditionnels et en ligne pourraient avoir réalisé des ventes record en cette période de fin d'année. Mastercard a fait état mardi de la plus forte hausse des ventes entre le 1er novembre et le 24 décembre depuis 2011. Il estime que les consommateurs ont dépensé plus de 800 milliards de dollars (778 milliards de francs) sur cette période, un record.

De son côté, FedEx a déclaré avoir enregistré une activité record durant cette période, sans donner de davantage de précisions. Le directeur du marketing Rajesh Subramaniam a indiqué la semaine dernière aux analystes que quelque 15% des articles achetés en ligne étaient retournés et que les vêtements en représentaient 30%. (ats/nxp)