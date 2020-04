Un guide pour le retour au bureau des employés

La fin du télétravail approche à grands pas pour les entreprises, mais ce retour à la «normale» risque d’être plus problématique que le confinement. Les mesures antivirus sont bien établies depuis le début de la crise en ce qui concerne les centres commerciaux, et depuis quelques jours les directives pour les écoles, les coiffeurs et d’autres métiers de proximité sont dispensées par les pouvoirs publics, «mais il n’y a rien encore de précis pour les bureaux», observe Robert Curzon Price, directeur général chez Partner Real Estate - Knight Frank (PREKF).

Le géant mondial de l’immobilier commercial publie donc un vade-mecum sur les mesures à adopter afin que le retour des employés se passe le mieux possible, et surtout «pour éviter un regain de la pandémie qui obligerait à se confiner à nouveau dans quelques mois». Ces recommandations s’adressent avant tout aux PME, les grands groupes disposant a priori d’une logistique et de moyens plus conséquents. Ces mesures, développées depuis le siège mondial de l’entreprise, à Londres, en collaboration avec les entités de chaque pays, s’inspirent en grande partie de ce qui se fait déjà en Asie et sont articulées autour de trois grands axes.

Locaux

Il s’agit de hiérarchiser les espaces en fonction du risque qu’ils représentent. Ainsi, il est important d’identifier les zones à haut risque, comme les ascenseurs, les réceptions, les espaces de pause (cafétéria), les toilettes, les zones de ventes, les lieux réservés aux outils communs (imprimantes), les cages d’escalier ou, le cas échéant, les vestiaires. Ne pas oublier les intersections à haut risque, là où l’on se croise, les couloirs, tout en portant une attention particulière aux portes d’accès par exemple, qui pourront être maintenues ouvertes.

Hygiène

Établir un plan précis avec l’entreprise de nettoyage est primordial. «Pour les lieux sensibles, il faut envisager des nettoyages une ou deux fois par jour», souligne Neil Archer, responsable conseil, architecture et pilotage des projets chez PREKF. Ce sont souvent des questions de simple bon sens, mais ce guide vise à ne rien oublier, et permet de se préparer en amont du jour J. «Ce guide est bien sûr adaptable à mesure que l’on en saura plus sur le coronavirus, et en fonction des mesures édictées par les pouvoirs publics.» Il convient de rappeler que les fonctions de nettoyage, la plupart du temps confiées à des entreprises extérieures, seront en partie rapatriées à l’interne, souligne Robert Curzon Price: «La désinfection répétée de lieux sensibles, ou des zones tactiles, sera parfois effectuée par l’employé lui-même, pour le téléphone ou le clavier par exemple, mais des nettoyages plus importants, effectués à de multiples reprises, contribueront à créer de nouveaux postes car il n’est pas possible de faire venir une entreprise plusieurs fois par jour, ce d’autant plus que les journées seront rallongées.»

Horaires

C’est un fait, les journées deviendront dans bien des cas plus «élastiques». Distance sociale oblige, l’espace et le temps de l’entreprise vont subir de profonds bouleversements. Les salles de conférences devront accueillir un minimum de personnes à la fois, et les open spaces être redéployés de façon à ce que les employés puissent respecter la règle des 2 mètres, surtout si les bureaux ne disposent pas de petites parois de séparation entre deux postes de travail. Mais tous les locaux ne se prêtent pas à un éloignement généralisé des personnes. Il est dès lors probable que dans nombre d’entreprises soit mis en place un rythme de présence en alternance, explique Robert Curzon Price: «On peut imaginer qu’une partie des équipes vient travailler de telle heure à telle heure, puis laisse la place à une seconde équipe, quitte à ce que les horaires soient quelque peu prolongés en début de soirée. Ou encore des rotations d’un jour sur l’autre entre télétravail et présence au bureau.»

Attention à la climatisation

La plupart des bâtiments commerciaux modernes ont la climatisation. Ce point sera délicat à gérer, dans la mesure où il faut éviter que ces installations en circuit fermé ne diffusent le coronavirus à l’intérieur des locaux… Les entreprises doivent s’assurer que les dispositifs soient nettoyés, munis de filtres, ou couplés à des systèmes de désinfection.

Le guide complet peut être consulté sur: www.linkedin.com/company/partner-real-estate-geneva/