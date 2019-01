Un ex-frontalier dénonce une banque suisse à la FINMA

Les tensions ne faiblissent pas entre la banque privée genevoise Syz et son ex-distributeur de fonds de placements Jérôme Glodas. Ce ressortissant français, autrefois domicilié dans l’Ain, et son ancien employeur se battent à couteaux tirés devant la justice française, depuis près de dix ans. Dans cette lutte sans merci, Jérôme Glodas vient de porter l’affaire devant la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers).

Cet incident surprenant provient d’un concours de circonstances. Le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné Banque Syz, entre autres, pour «licenciement sans cause réelle et sérieuse» et «travail dissimulé». Prononcé le 31 octobre dernier, ce jugement impose en plus à l’établissement le paiement d’un peu plus de 400'000 francs à Jérôme Glodas (voir nos éditions du 8 décembre 2018). Mais celui-ci ne voit toujours rien venir et s’irrite. Le 8 janvier dernier son avocat, Stéphane Draï, dénonce le comportement de la banque auprès de la FINMA.

«Malgré les multiples demandes et relances, la banque Syz n’a toujours pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir intervenir auprès de ladite banque afin qu’elle respecte ses obligations envers mon client», relève Stéphane Draï dans son courrier à l’intention de la FINMA. Le juriste se montre d’autant plus ferme que d’éventuels recours contre le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris n’auraient à ses yeux aucun effet suspensif: «La décision de cette juridiction est en effet assortie de l’exécution provisoire.»

Exigences de la FINMA

La direction de Syz assure pour sa part qu’elle n’a pas du tout l’intention de se soustraire au droit: «Notre banque entend se conformer à toute décision de justice entrée en force. Elle examine également la possibilité de faire appel à la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris, étant précisé que le délai pour se pourvoir en appel n’est pas encore échu.» La partie adverse, Jérôme Glodas, s’est montrée beaucoup plus prompte en interjetant un recours le 3 décembre 2018 déjà. Ses prétentions en réparations portent globalement sur plus de 3 millions de francs.

Le litige «Syz-Glodas» risque donc fort de se prolonger. Son issue dépend en outre probablement beaucoup plus de la justice française que de la FINMA. «Notre autorité n’est pas responsable des décisions d’autres autorités, y compris d’autorités étrangères. Nous exigeons néanmoins des instituts assujettis qu’ils identifient, maîtrisent, le cas échéant réduisent leurs risques», rappelle Vinzenz Mathys, porte-parole de la FINMA.

Rappelons enfin qu’un manquement, au regard du droit civil ou pénal, n’entraîne pas systématiquement une infraction au cadre légal régissant les marchés financiers suisses. (TDG)