Un abo et un natel, ce n'est pas avantageux

Malgré l'importante publicité qui leur est accordée, les offres des opérateurs Swisscom, Sunrise et Salt combinant smartphone à prix réduit et abonnement ne se révèlent que rarement avantageuses pour les consommateurs, estime Moneyland. Mieux vaut acheter séparément un téléphone mobile et conclure dans la foulée un abonnement.

Dans un rapport publié mercredi, le site de comparaisons constate ainsi que chez le numéro un suisse du marché, Swisscom, la combinaison abonnement et smartphone se révèle moins chère par rapport à des achats séparés que pour deux appareils. Pour deux tiers des téléphones mobiles, l'acquisition combinée se montre plus onéreuse de moins de 100 francs que de commander en ligne séparément portable et prestations de communications.

Un montant conséquent

Pour certains appareils, la différence de prix peut atteindre un montant conséquent. Celle-ci peut se chiffrer à pas moins de 250 francs pour un iPhone XS (avec 256 GB de mémoire de stockage), observe Ralf Beyler, expert en télécommunications de Moneyland. En montant en gamme, en achetant par exemple un iPhone XS Max (512 GB) en ligne, les consommateurs peuvent économiser près de 400 francs.

Il en va de même chez Sunrise. La plupart des téléphones mobiles compris dans les offres combinées du numéro deux helvétique des télécommunications sont plus coûteux que leur acquisition dans une boutique en ligne. La plus grosse différence de prix se monte ainsi à 277 francs pour l'achat d'un iPhone XS Max (512 GB). Seuls une poignée de smartphones sont plus avantageux chez l'opérateur zurichois.

Plus d'économies avec le prépaiement

Du côté de Salt, tous les smartphones faisant l'objet d'une offre combinée avec un abonnement coûtent plus cher que leur achat auprès d'un magasin en ligne comme Brack, Conrad, Digitec, Galaxus, Interdiscount, Mediamarkt ou encore Microspot.

Moneyland note aussi que le potentiel d'économie se révèle encore plus conséquent en tenant compte des offres à prépaiement, des marques tierces utilisant les réseaux de Swisscom ou Sunrise. Les consommateurs peuvent ainsi espérer économiser centaines de francs par rapport aux combinaisons smartphone-abonnement. (ats/nxp)