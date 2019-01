Un Suisse sur deux est satisfait de ses finances

Les Suisses évaluent positivement leurs finances. Selon un sondage du comparateur en ligne Comparis paru jeudi, une personne sur deux se dit satisfaite de sa situation. Et presque 20% des sondés estiment pouvoir s'offrir pratiquement tout ou ne rencontrent aucun problème d'argent. Selon l'enquête, seuls 6% des Helvètes indiquent avoir du mal à joindre les deux bouts.

Si plus de 50% des Suisses interrogés estiment que rien ne va changer cette année, ils sont en revanche presque un tiers à espérer une amélioration financière. Seuls 16% prévoient une dégradation de leur situation en matière d'argent. Les Suisses romands semblent plus optimistes que l'an dernier sur leurs finances. En 2018, 20 % d'entre eux croyaient encore à une détérioration. Mais ce chiffre a désormais reculé à 16 %. Et seuls 29% se disent insatisfaits de leurs finances, contre 39% en 2018.

En revanche, les Tessinois se montrent un peu plus pessimistes quant à leur avenir. Ils sont 18% à penser que leur situation financière va se détériorer. Mais 54% s'estiment contents de leur situation actuelle, contre 46% l'an dernier. En Suisse alémanique, près de deux tiers des sondés sont satisfaits de leurs finances. Ils sont près d’un tiers à compter même sur une poursuite de l’amélioration.

Femmes moins optimistes

L'optimisme n'est pas le même selon les sexes. Un tiers des hommes espèrent une embellie financière pour cette année contre une femme sur quatre. Un pessimisme que l'on trouve aussi davantage marqué chez les plus âgés. Plus de 20% des plus de 56 ans se prépare à une situation financière plus difficile en 2019, alors que plus de 40% des moins de 36 ans s'attend au contraire à une amélioration.

S'il fallait réduire ses dépenses, les Suisses estiment que c'est d'abord dans l'électronique (62%) et dans l'habillement que le potentiel d'économies est le plus important. Un constat par rapport à 2018 : la population suisse est moins prête cette année à se priver de sorties et de repas au restaurant (54% contre 59 %). Elle n'a pas envie non plus de renoncer aux vacances (35% contre 38% en 2018). Et pour 31%, il est carrément exclu de se priver de voiture. Seuls 7 % se disent prêts à rechercher un logement moins cher en cas de difficultés.

Voyager

A l'inverse, en cas de bonne santé financière, plus d’un tiers des sondés investirait dans un voyage. Et une personne sur cinq souhaiterait sortir davantage. Là aussi, les femmes réagissent différemment des hommes. Elles sont seulement 7% à vouloir investir leur surplus d'argent, contre 20% chez les hommes.

(nxp)