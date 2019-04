Ueli Maurer reçu par le président chinois

Le président de la Confédération Ueli Maurer a été reçu lundi en visite d'État par le président chinois Xi Jinping. Les excellentes relations entre la Suisse et la Chine, la politique économique et financière ainsi que la Belt and Road Initiative ont été abordées.

«Le dialogue entre les deux pays couvre près de trente domaines différents, notamment les droits de l'homme ou des questions scientifiques, financières et fiscales», précise le Département fédéral des finances (DFF) dans un communiqué. «Considérant le rythme des visites et la diversité des thèmes abordés, le président de la Confédération a estimé qu'il s'agissait d'un record historique», ajoute-t-il.

Les discussions ont par ailleurs porté sur les travaux relatifs à l'extension de l'accord de libre-échange sino-suisse, l'ouverture progressive de la Chine dans le domaine financier et les conditions de la coopération bilatérale dans ce domaine ainsi que la gouvernance multilatérale. La délégation suisse a plaidé pour une résolution des conflits en matière de commerce multilatéral.

En prévision des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui se dérouleront en 2022 à Pékin, les deux parties se sont entretenues de la collaboration entre la Suisse et la Chine dans le domaine des sports d'hiver. Elles se sont fondées sur la déclaration d'intention signée par la Suisse et le ministère du commerce chinois.

Une paire de skis de fabrication suisse a été offerte au président Xi. La championne olympique et championne du monde de ski Wendy Holdener a en outre été invitée à participer au banquet officiel de lundi midi par le président Maurer et le président Xi.

Protocole d'entente

Par ailleurs, les deux parties ont signé un protocole d'entente en matière économique et financière s'inscrivant dans la Belt and Road Initiative (BRI; Initiative «nouvelles routes de la soie»). Ce protocole a pour objectif de développer la collaboration des deux États en matière de commerce, d'investissements et de financement de projets dans des pays tiers situés le long des tracés de la BRI.

La collaboration s'articulera autour de cinq principes centraux: capitaux privés pour projets privés, gestion durable des dettes, prise en compte des effets sur la société, critères de protection de l'environnement, transparence. Le protocole d'entente comprend ainsi un catalogue de principes conformes aux normes internationales et à la législation des pays concernés et en adéquation avec les objectifs de développement durable de l'ONU.

Il permettra de soutenir plusieurs plates-formes de coopération: des forums et des groupes de travail seront mis sur pied pour permettre aux entreprises suisses et chinoises d'échanger des informations sur les différents projets, d'identifier les intérêts communs et de faciliter leur coopération sur les marchés tiers. Pour améliorer les conditions générales de ces coopérations privées, un groupe de travail sera constitué avec les autorités concernées.

Rencontres au sommet

Ueli Maurer avait été reçu dimanche par le premier ministre chinois Li Keqiang et avait également rencontré notamment le vice-premier ministre Liu He, le ministre des finances Liu Kun et le gouverneur de la banque centrale Yi Gang. La secrétaire d'État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat à l'économie, et la secrétaire d?État Daniela Stoffel, directrice du Secrétariat d'État aux questions financières internationales, faisaient partie de la délégation officielle qui a signé le protocole d'entente sur la BRI. (ats/nxp)