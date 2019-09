Twint part à la conquête du Vieux-Continent

Le concurrent suisse d'Apple, de Google et de Samsung Pay, entre autres, fait partie, avec d'autres fournisseurs européens, des fondateurs de l'European Mobile Payment Systems Association (EMPSA).

Selon un communiqué diffusé mardi, l'objectif de l'EMPSA est d'établir des systèmes de paiement mobile au-delà des frontières nationales. En plus de Twint, l'association compte entre autres le belge Bancontact Payconiq Company, l'austro-allemand Bluecode, ainsi que les scandinaves MobilePay et Swish.

On ignore encore à partir de quand les utilisateurs de Twint pourront effectuer des paiements à l'étranger. Ce que l'on sait, c'est que l'EMPSA a mis sur pied un groupe de travail «afin d'examiner les problèmes techniques d'interopérabilité». Aucune information non plus n'a filtré quant à l'extension géographique du nouveau réseau de paiement européen, ou de possibles frais lors de paiements en devises étrangères.

Pas de frontières géographiques

En principe, l'EMPSA est ouverte à de nouveaux partenaires, a assuré un porte-parole à AWP. Il n'y a pas de frontières géographiques établies, le but de l'association étant de permettre «l'utilisation internationale» des solutions de paiement mobile proposées jusqu'ici à l'échelle nationale.

Il est encore trop tôt pour fournir une date de lancement précise et des indications quant à d'éventuels frais, a poursuivi le porte-parole. Ce sont des éléments qui devront être traités par le groupe de travail.

Une «véritable alternative»

Le patron de Twint, Markus Kilb, a bon espoir de voir aboutir cette expansion en Europe. Il s'attend à ce que ce regroupement conduise à terme à promouvoir l'utilisation internationale des systèmes de paiement mobile en proposant une «véritable alternative européenne», en référence aux géants technologiques Apple, Google ou encore Samsung, qui se taillent la part du lion de ce marché.

Selon le communiqué, l'association nouvellement créée regroupe sept entreprises pour un total de 25 millions d'utilisateurs enregistrés. Les clients peuvent effectuer des paiements par le biais de leur application auprès de un million de points de vente. En Suisse, Twint revendique quelque 1,7 million d'utilisateurs, réalisant via l'application près de 4 millions d'opérations par mois. (ats/nxp)