Trump fait un nouveau geste envers la Chine

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il reportait au 15 octobre la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine «en signe de bonne volonté». Les négociateurs américains et chinois reprennent début octobre leurs tractations.

«A la demande du vice-premier ministre de la Chine, Liu He, et en raison de la célébration, le 1er octobre, du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, nous sommes convenus, en signe de bonne volonté, de reporter la hausse des droits de douane sur les biens équivalents à 250 milliards de dollars (25% à 30%) du 1er au 15 octobre», a tweeté le président républicain.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.