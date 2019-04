Trop petite, Panalpina accepte son rachat

Le suspense durait depuis plusieurs mois, mais cette fois c’est fait. La firme danoise DSV absorbe son concurrent bâlois Panalpina. Ainsi le numéro 4 mondial de la logistique (voir infographie) voit-il le jour: DSV Panalpina A/S, domiciliée à Hedehusene, dans la périphérie de Copenhague.

Cotée depuis septembre 2005 à l’indice élargi SPI (Swiss Performance Index), l’action de Panalpina disparaîtra bientôt des écrans de la Bourse suisse. Tel est l’épilogue d’un long marchandage entre l’acquéreur et sa cible.

L’année a commencé avec une offre de 170 francs par action de Panalpina. Celle-ci a progressé de 10 francs le mois suivant, puis le marché s’est conclu à 195 fr. 80. Il s’agit, au bout du compte, d’une transaction à hauteur de 4,6 milliards de francs au total.

Celle-ci devrait être réalisée au quatrième trimestre. L’intégration complète de la société helvétique nécessitera ensuite deux à trois ans. Bien que présentée comme un projet de croissance, l’opération laisse déjà augurer une forte probabilité de suppressions de postes en cas de doublons.

Un comité paritaire d’intégration est d’ailleurs déjà prévu. Il sera chargé d’assurer des négociations équitables avec tous les employés. À ce jour, les deux entreprises emploient en tout 62 000 collaborateurs dans le monde (dont 14 000 chez Panalpina). Leur part totale dans le marché mondial du fret terrestre, maritime et aérien s’élève à 6,5%, avec un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 18 milliards de francs.

Profondes divergences

Cette issue met aussi fin à de profondes divergences de vues sur l’avenir de Panalpina, entre ses deux principaux actionnaires. À savoir la fondation familiale zougoise Ernst Göhner et la société financière suédoise Cevian Capital. La seconde maison plaidait pour le rachat de Panalpina par DSV. La première préférait maintenir une firme Panalpina autonome et renforcée d’un partenariat avec sa consœur koweïtienne Agility, le principal logisticien du Moyen-Orient.

Le danois DSV a finalement remporté la mise, dans un contexte où tout pousse à la consolidation. D’abord parce que le marché de la logistique s’avère encore extrêmement fragmenté: les vingt principales enseignes n’en contrôlent ensemble que 30% à 40%.

Représentant de Cevian Capital dans le conseil d’administration de Panalpina, Ilias Läber estimait en plus qu’une absorption par DSV s’avérait propice à une modernisation au sein de l’entreprise suisse. Seul un effort en ce sens permet, il est vrai, d’espérer, de nos jours, des rendements suffisants dans la logistique.

«Les conditions technologiques, commerciales et sociales actuelles favorisent plus que jamais dans l’histoire un changement de paradigme nous dirigeant vers des opérations de logistique proactives et prédictives, prévient Matthias Heutger, directeur de l’innovation chez DHL. Nous devons explorer, en collaboration avec nos clients et nos collaborateurs, la façon dont l’intelligence artificielle façonnera l’avenir de notre branche.» Où les soucis de rentabilité tendront à laisser de moins en moins de place à l’être humain.

Belle performance!

«La technologie des robots et des capteurs permet d’automatiser intégralement les entrepôts. Les poids lourds du secteur, comme Alibaba ou Amazon, exploitent déjà des entrepôts intelligents. Dans ces lieux de stockage, ce n’est plus l’homme qui vient à la marchandise. C’est la marchandise, commandée par des robots, qui vient à l’homme. L’homme n’a plus qu’à surveiller et finaliser. Les logisticiens peuvent alimenter des rayons toujours plus hauts et plus nombreux», relève Raymond Rüttimann, expert de Credit Suisse.

Sous de tels auspices, l’absorption de Panalpina par DSV semblait convenir aux investisseurs. Lundi après-midi, l’action de la société bâloise gagnait environ 16% à la Bourse suisse. Belle performance!

(TDG)