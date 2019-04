Toyota et SoftBank investissent dans Uber

Le géant japonais de l'automobile Toyota et son compatriote SoftBank Group, via le fonds SoftBank Vision Fund (SVF), ont annoncé vendredi un investissement d'un milliard de dollars dans l'américain Uber, afin d'accélérer le développement de services de conduite autonome. Toyota, associé à l'équipementier Denso, va investir 667 millions de dollars et SVF 333 millions de dollars, selon un communiqué.

Les deux entités renforcent ainsi leur participation dans Uber, au moment où le spécialiste des plateformes de réservation de voitures avec chauffeur prépare son entrée en Bourse, qui s'annonce comme l'une des plus importantes de l'histoire.

Outre l'investissement annoncé vendredi, Toyota déboursera 300 millions de dollars de plus sur les trois prochaines années. Le constructeur nippon avait déjà investi 500 millions de dollars en août 2018, tandis que SoftBank Group est le premier actionnaire du groupe américain à hauteur de 16%.

Déconvenues

Cet investissement dans la division autonome d'Uber (Uber ATG) est bienvenu pour la compagnie qui a connu des déconvenues dans ses essais, qu'elle avait dû interrompre plusieurs mois l'an dernier quand une voiture sans chauffeur avait mortellement percuté une piétonne.

Les annonces se multiplient dans ce domaine en ébullition, vu comme l'avenir des transports, même si les constructeurs sont désormais plus prudents, contraints de repousser les produits spectaculaires initialement annoncés pour 2020 face à la complexité et au coût des technologies.

Cet apport de fonds des sociétés japonaises intervient alors qu'Uber vient de déposer son dossier au gendarme américain des marchés, la SEC, mais sans encore préciser ses ambitions en terme de levée d'argent frais ni la date de sa première cotation.

Selon des sources bancaires, Uber vise une valorisation --la valeur totale de l'entreprise en bourse calculée en multipliant le prix de l'action par le nombre de titres en circulation-- proche de 100 milliards de dollars. Ces sources évoquent également une entrée en Bourse qui pourrait intervenir en mai. (afp/nxp)