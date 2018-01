Toujours plus de faillites, sauf à Zurich

Les sociétés en difficultés ont été plus nombreuses en Suisse l'an dernier. Seules les régions de Zurich et de la Suisse orientale ont enregistré une diminution des cas d'insolvabilité.

En prenant en compte le nombre de liquidations pour des motifs d'organisation, en vertu de l'article 731b du code des obligations, le nombre total de faillites a augmenté de 5% à 6765 sociétés, a précisé vendredi le spécialiste du recouvrement de créances Bisnode D&B. Sur le seul mois de décembre, la progression atteint 6%.

Côté romand, les cantons de Genève et Vaud ont accusé une hausse du nombre de faillites de respectivement 40% et 9% en 2017. Les créations d'entreprises y ont progressé de respectivement 6% et 5%.

Sur l'ensemble de la Suisse, le nombre de création d'entreprises a progressé de 5% à 43'393. Toutes les grandes régions ont inscrit une progression, à l'exception du Tessin.

Les secteurs ayant enregistré le plus grand nombre de faillites sont l'artisanat avec 794 cas, l'hôtellerie (690) et le commerce de gros (453), précise le communiqué du spécialiste zurichois du recouvrement de créances. (ats/nxp)