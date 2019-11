Tesla accouche d’un monstre sorti d’un film de science-fiction

Elon Musk vend du rêve, mais souvent de manière décalée. La présentation par le patron de Tesla de son pick-up 100% électrique, jeudi dernier, n’a pas failli à la tradition. Baptisé «cybertruck», le gros véhicule aux formes anguleuses semble sorti d’un film de science-fiction des années 80.

Tout ne s’est pas véritablement passé comme prévu lors de ce show au centre de design du groupe, en Californie. À moins que ce ne soit le contraire. Elon Musk a martelé que le puissant véhicule offrait une résistance hors norme aux épreuves les plus violentes. Un jet de boule en acier plus tard, bientôt deux, allaient démontrer… le contraire. Les vitres sont enfoncées, parcourues d’étoiles, à la surprise générale. Il n’empêche, la carrosserie du monstre semble résister à des tirs de balles de calibre 9mm et la portière en acier inoxydable laminé à froid ne plie pas face aux coups de marteau. Pourquoi au juste? On se pose la question. «C’est le même acier utilisé pour la fusée de SpaceX», relève le patron, lanceur de satellites pour la NASA, qui rêve de vols habités pour Mars.

Question performance, le véhicule semble hors norme. Il se déclinera en trois versions. Elon Musk annonce que le modèle le plus puissant, doté de trois moteurs, devrait pouvoir accélérer de 0 à 100km/h en quelque trois secondes. Dans cette version, le «cybertruck» permettra également de tracter plus de 6000 kilos. On se retrouve donc à mi-chemin entre les légendaires Ford F-150 et Porsche 911. Quant au prix, de 39900 à 69900 dollars, sa douceur surprend.

La commercialisation, justement. Ce ne sera pas pour tout de suite. Le pick-up de Tesla ne devrait pas sortir des usines avant la fin de 2021, au plus tôt. À signaler que les commandes peuvent d’ores et déjà être passées contre le paiement de… 100 euros. L’acompte pour l’emblématique voiture Model 3 de Tesla se montait, lui, à 1000 dollars.

Tout est bon pour faire le buzz. Elon Musk le sait mieux que personne. N’a-t-il pas vendu de petits lance-flammes, il y a quelques années, juste pour le fun?