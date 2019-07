Taxe Gafa: Donald Trump menace le vin français

Donald Trump est monté au créneau vendredi contre la France et sa taxe sur les géants américains du numérique. Il a dénoncé «la stupidité» du président Emmanuel Macron et menacé de rétorsions le vin français.

«La France vient d'imposer une taxe du numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu'un devait les taxer, cela devrait être leur pays d'origine, les Etats-Unis», a tweeté le président américain.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!