Tamedia remodèle «20 minutes Friday»

Zurich Tamedia renonce aux versions imprimées des magazines «20 minutes Friday» et «20 Minuten Friday» pour la fin de l'année. Alors que les deux publications accumulent les pertes en raison du recul persistant des entrées publicitaires, la mesure entraîne la suppression de cinq postes en Suisse romande et alémanique ainsi que des réductions de temps de travail.

Les collaborateurs concernés bénéficieront d'un plan social, précise jeudi Tamedia. À compter de l'an prochain, les deux magazines seront uniquement disponibles en ligne, leur version numérique ayant été entièrement remaniée au printemps 2018 sous la forme d'un portail dit «lifestyle».

À partir du 1er janvier 2020, la marque Friday sera positionnée en tant que produit numérique. Celle-ci continuera d'aborder ses thèmes de prédilection, à savoir la mode, la beauté, le divertissement et la société, rassure l'éditeur zurichois. Son offre diversifiée sera aussi enrichie de nouvelles fonctions et de contenus vidéo et événementiels. (ats/nxp)