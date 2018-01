Swissport va tenter de sauver sa peau en Bourse

La boulimie de HNA Group a commencé à se manifester en 2015. La société chinoise, domiciliée à Haikou, a ainsi investi plus de 45 milliards de francs en trois ans pour contrôler des entreprises, actives notamment dans le transport aérien et l’hôtellerie, mais aussi la banque. Les procédés qu’utilise HNA Group dans ses affaires retiennent aujourd’hui une attention toute particulière des autorités helvétiques. À commencer par la justice. Dans ce contexte, Swissport International Ltd, dont HNA Group est l’unique actionnaire depuis février 2016, utilisera cette année la Bourse suisse comme une véritable issue de secours. Acquise dix mois plus tard par la firme chinoise, Gate Group Holding AG prévoit de recourir à la même solution, dès que possible.

Deux ex-filiales de Swissair (ou plutôt de SAirGroup), le leader mondial de l’assistance aéroportuaire et celui de la restauration à bord, se trouvent prises dans les griffes d’un propriétaire ne brillant pas par sa crédibilité. Le 22 novembre dernier, la Commission des offres publiques d’acquisition (COPA) a constaté que les informations figurant dans le prospectus de HNA Group, publié avant l’absorption de Gate Group, étaient «partiellement erronées, respectivement incomplètes». Mais cette autorité fédérale ne s’est pas contentée de telles observations.

«La COPA a transmis le dossier aux autorités pénales suisses. Probablement le Ministère public de la Confédération. L’objectif consiste à établir si le comportement de HNA Group est constitutif d’une infraction pénale. On peut penser ici aux faux dans les titres, mais également à une violation de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Celle-ci prévoit que toute personne acquérant des titres d’une société cotée en Suisse (ou toute personne agissant de concert avec elle) est tenue à une obligation de déclaration, dès lors que certains seuils, ou pourcentages, sont atteints ou dépassés. À défaut, l’amende peut s’élever jusqu’à un montant de 10 millions de francs», indique Henry Peter, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève.

L’enquête continue

La Bourse suisse, en tant qu’autorité de surveillance déléguée en matière de marchés financiers, et la Finma (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) travaillent également sur ce dossier. Sans compter que la COPA enquête toujours. «Ladite commission a mandaté un organe de révision, Ernst & Young, pour clarifier encore certains faits. L’affaire est donc encore en cours auprès de la COPA», confirme Henry Peter.

À tout cela s’ajoutent des inquiétudes persistantes sur les marchés, du fait du lourd endettement de HNA Group et de son cruel manque de liquidités. Depuis six mois, Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley ne veulent plus être confrontées à ce client. La direction de HNA Group contre-attaque en affirmant qu’UBS et Credit Suisse restent tout à fait disposés à faire du business avec elle. Du fait de la législation helvétique, les banques suisses ne sont pas autorisées à faire de commentaires sur leurs relations d’affaires, rappellent les porte-parole d’UBS et de Credit Suisse.

Dans ce contexte, le sort de Swissport et de Gategroup suscite forcément des interrogations. «Dans un groupe de sociétés tel que HNA, l’analyse de la solidité financière doit être effectuée sur le plan consolidé, c’est-à-dire comme un tout. Si donc une entreprise devient insolvable, on ne peut exclure que l’ensemble des sociétés du groupe soient également négativement affectées. Vu toutefois l’ampleur du groupe, il est probable, en tout cas souhaitable, qu’une solution soit trouvée. La situation est quoi qu’il en soit, semble-t-il, assez difficile», estime le professeur de l’Université de Genève.

Solutions salutaires

Face à l’adversité, Éric Born, président des directoire et conseil d’administration de Swissport, mise sur un IPO (initial public offering ou entrée en bourse) à Zurich pour assurer ses arrières. Dix mois après la fin de la cotation des actions de Gategroup au SIX Swiss Exchange, le vice-président de la société et directeur de HNA Group, Adam Tan, prévoit lui aussi une opération similaire, mais sans préciser sur quelle corbeille. Tout indique qu’il s’agirait de solutions salutaires. «L’avantage pour une entreprise d’être cotée en Bourse, outre l’aspect de notoriété, est de pouvoir diversifier ses sources de financement et de diminuer sa dépendance envers les crédits bancaires. Cela apporte une plus grande flexibilité financière», rappelle Jérôme Schupp, analyste financier indépendant.

Firmes si présentes à Genève Aéroport

Swissport International Ltd et Gategroup Holding AG ont survécu au deuil de Swissair et de SAirGroup en mars 2002. Ils ont ensuite assuré une solide croissance provenant d’un savoir-faire largement reconnu dans le monde. Ils restent tous deux les leaders mondiaux dans leur discipline respective: l’assistance aéroportuaire et la restauration à bord. Ils brillent en outre dans les trois aéroports suisses. Swissport compte quelque 1350 collaborateurs à Genève Aéroport, 3000 à l’aéroport de Zurich et 650 à l’EuroAirport de Bâle. La palette de services assurés par la société zurichoise est si large que, chaque jour, les trois quarts des passagers en bénéficient directement ou indirectement à Genève Aéroport. Dans le monde, plus de 250 millions de passagers sont concernés chaque année par les prestations de Swissport. La société assure la manutention de 4,3 millions de tonnes de marchandises pour le compte de 845 compagnies aériennes. Ces activités sont conduites sur près de 300 aéroports, répartis dans près d’une cinquantaine de pays et sur cinq continents. Gategroup mijote pour sa part des plateaux-repas dans 200 cuisines, réparties dans 60 pays. Depuis l’an dernier, l’entreprise accroît notamment son offre en France et en Afrique. Mais sans jamais négliger la Suisse: après avoir décollé de Genève Aéroport ou avant d’y atterrir, environ deux tiers des passagers dégustent des petits plats griffés Gategroup. Le chiffre d’affaires de la firme zurichoise a crû de 35% l’an dernier, à 4,6 milliards de francs. P.RK (TDG)