Stadler fait profil bas sur son méga-«deal» iranien

Attention commande sensible. Au point qu’il reste difficile de savoir si Stadler Rail va effectivement fournir 960 wagons pour les métros des villes de Téhéran et de Karaj – pour un total de 1,3 milliard de francs.

Sensible car nombreuses sont les multinationales qui se sont, par le passé, fait clouer au mur par les autorités américaines pour leurs affaires en Iran. C’était avant l’accord de 2015 sur le nucléaire. Les sanctions économiques américaines demeurent cependant réactivables tous les nonante jours. La prochaine échéance arrive fin mars. Et rien ne dit, au vu des tensions actuelles avec Téhéran, que le gouvernement Trump n’y recourra pas.

Retour sur le méga-«deal». Tout commence jeudi, avec la publication sur le compte Twitter de l’ambassade de Suisse de Téhéran d’une photo de l’agence de presse IRNA. Elle montre «la signature d’un contrat de 1,1 milliard» entre le directeur général de l’Organisation iranienne de développement industriel et de rénovation et le «haut négociateur de Stadler». Figurent également l’ambassadeur Markus Leitner et le vice-ministre iranien de l’Industrie, Mansour Moazami. L’agence IRNA précise même que Stadler a déclaré avoir obtenu un financement du projet à hauteur de 85% de sa valeur ajoutée, sous forme d’un crédit approuvé par le SERV, l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation.

«Le financement suisse du projet est un signal très fort»

Vendredi, rétropédalage du groupe ferroviaire. «Nous avons signé une lettre d’intention, pas un contrat final; les négociations sont toujours en cours», ferraille un porte-parole contacté vendredi. Cette prudence thurgovienne s’explique notamment par l’ampleur des projets de Stadler aux États-Unis. La construction, dans l’Utah, d’une usine d’un millier d’ouvriers pour fabriquer des trains «made in USA» a été dévoilée en novembre.

«Le financement suisse dont bénéficie ce programme est un signal très fort pour les prochains projets suisses dans le pays», commente de son côté Sharif Nezam-Mafi, président de la Chambre de commerce Iran-Suisse. Il n’était pas présent à la cérémonie de signature. «Longtemps les Chinois ont dominé la fourniture de matériel ferroviaire, pour une seule raison: l’embargo décrété par les États-Unis ne permettait pas à l’Iran d’acheter autre chose. Mais si la situation change, le pays basculera aussitôt sur du matériel suisse de meilleure qualité», esquisse ce responsable d’une organisation qui ne compte pas Stadler parmi ses membres.

Quid d’une réaction américaine? «Un contrat de 1 milliard ne se fait jamais en douce. Si Stadler va de l’avant, c’est que ses avocats américains auront tout verrouillé», esquisse Sharif Nezam-Mafi. (TDG)