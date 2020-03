Stadler Rail a accru son bénéfice l'an dernier

A la faveur d'une croissance à deux chiffres des ventes, tout comme de ses commandes, Stadler Rail a accru sa rentabilité. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a dégagé un bénéfice net de 128,5 millions de francs, 8% de plus qu'en 2018. La performance devrait être du même ordre cette année.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est pour sa part inscrit à 193,7 millions de francs, un bond de 28% au regard de l'exercice précédent, indique jeudi l'entreprise sise à Bussnang. Toutefois, comme déjà annoncé fin janvier, Stadler Rail a vu sa marge Ebit se contracter à 6,1%, contre 7,5% un an auparavant.

Le repli de la marge Ebit reflète notamment les investissements consentis dans de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de la traction, dans les batteries ainsi que dans le développement d'un nouveau modèle de tramway, rappelle Stadler Rail. Ces dépenses incluent aussi des surcoûts pour certains projets, dont en particulier celui avec la compagnie de chemins de fer britannique East Anglia, lequel a souffert de retards.

En raison du problème technique d'un équipement, la commande n'a pas pu être acceptée conformément au calendrier prévu par le client. Stadler Rail a aussi souffert d'effets de changes défavorables notamment pour les couronnes norvégienne et suédoise, alors que son effectif a fortement progressé, de près d'un quart (23%) à plus de 10'900 emplois à temps plein à fin 2019.

Commandes record

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est pour sa part envolé de 30% à 269,9 millions de francs. La marge correspondante a cependant fléchi à 8,4%, contre 10,4% en 2018.

L'entreprise thurgovienne a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de francs, 60% de plus qu'en 2018. S'étoffant elles de 17%, les commandes ont atteint un niveau inédit à plus de 5 milliards, le carnet d'ordres s'affichant à l'issue de 2019 à 15,02 milliards, une somme supérieure de 14% à celle présentée un an auparavant.

Evoquant les perspectives pour l'exercice en cours, Stadler Rail table à nouveau sur une croissance à deux chiffres des ventes, dans l'hypothèse d'une situation monétaire stable, et prévoit un résultat similaire à celui de 2019.

Le maintien des investissements à un niveau élevé et les coûts supplémentaires liés à l'extension des capacités pèseront cependant encore sur la rentabilité. Ce qui n'empêche pas l'entreprise de Suisse orientale de confirmer ses objectifs à moyen terme.

Le conseil d'administration entend proposer à l'assemblée générale le versement d'un dividende total de 120 millions de francs au titre de l'exercice sous revue, soit 1,20 franc par action. Pour l'année en cours, Stadler Rail entend reverser environ 60% de son bénéfice net à ses propriétaires. (ats/nxp)