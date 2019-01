Sika veut s'emparer du groupe français Parex

Le chimiste de la construction Sika a dépassé pour la première fois les 7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2018, avec 7,09 milliards de recettes. Le groupe zougois a enregistré une «solide» croissance de 13,7% en monnaies locales, portée par l'ensemble des régions, a-t-il indiqué mardi. Le résultat opérationnel (Ebit) annuel est attendu entre 940 et 960 millions de francs.

La société a également révélé son intention d'acquérir le français Parex. Présent dans 23 pays avec 74 sites de production, la valeur de cette entreprise avoisine 2,5 milliards de francs.

Nouveaux sites de production

L'année dernière, Sika a ouvert 11 nouveaux sites de production et a effectué quatre acquisitions - dont l'italien Index Construction Systems and Products, le suisse Polypag et le roumain Arcon Membrane - a rappelé le groupe dans un communiqué.

Dans la région Europe, Proche-Orient et Afrique (Emea), une croissance des ventes de 14,2% en monnaies locales a été enregistrée, portée par les marchés espagnol et britannique. En Europe de l'Est, en Afrique et au Proche-Orient, des taux de croissance à deux chiffres ont été enregistrés.

La région Amériques a vu ses ventes progresser de 11,7%. Aux Etats-Unis, les investissements et les initiatives commerciales ont permis d'enregistrer une croissance à deux chiffres. Au Brésil et en Colombie, la marche des affaires a été inférieure à la moyenne. Sika s'est établi au Honduras pour continuer de croître en Amérique centrale. Au Pérou et au Guatemala, de nouvelles usines ont été inaugurées. Prévisions 2019 confirmées

En Asie-Pacifique, la croissance a atteint 5,5%, portée par l'Inde, l'Indonésie et la Chine. Enfin, le nouveau segment Global Business a vu son chiffre d'affaires bondir de 29,2%, dont 23,0% sont liés à l'acquisition de Faist ChemTec. Ce segment rassemble les activités dans l'automobile avec les domaines Advanced Resins et Faist ChemTec.

Prévisions de croissance

Le groupe a confirmé ses prévisions de croissance de 6% à 8% en 2019 et s'attend à voir son bénéfice progresser de manière plus que proportionnelle. En fonction de la date de finalisation de l'acquisition du français Parex, les ventes devraient dépasser les 8 milliards de francs.

La finalisation de la transaction est attendue au deuxième ou au troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Des synergies annuelles de l'ordre de 80 à 100 millions de francs sont attendues, a précisé Sika. (ats/nxp)