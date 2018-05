Sika sort victorieuse de son bras de fer contre Saint-Gobain

Presque une leçon de vie, tant l’abnégation et la patience auront payé. Après l’accord signé cette semaine entre Sika, Saint-Gobain et la famille Burkard – héritière du fondateur – la firme zougoise sort renforcée de son long combat contre l’offre de rachat lancée par son concurrent tricolore (voir ci-contre). Jugée hostile par la direction et le conseil d’administration du groupe de matériaux de construction, la proposition de reprise est abandonnée. «Sika va pouvoir se concentrer sur son futur avec davantage de munitions pour nourrir sa politique de croissance par acquisitions», estime Anton Sussland, analyste financier indépendant à Genève. Les investisseurs ont apprécié la nouvelle, le titre de la société s’est envolé de plus de 8% vendredi.

De grosses PME ciblées

La firme va pouvoir avancer ses pions sur l’échiquier du rachat d’entreprises. Avec ses quelque 18 500 employés basés dans 100 pays, elle est déjà une habituée du procédé. De la République tchèque au Mexique, en passant par la Turquie ou les États-Unis, elle a avalé ces dernières années plusieurs dizaines de PME. La dernière en date est l’italienne Index Construction Systems and Products. La suite s’annonce également porteuse. «Les cibles seront les grosses PME actives dans les matériaux de construction et d’insonorisation, notamment dans les adhésifs, colles industrielles et autres résines», prédit Anton Sussland.

La fin du litige devrait lui permettre de réaliser des acquisitions plus importantes que par le passé. «Comme les doutes sont levés sur l’action, Sika pourra financer une partie de ses futures acquisitions en échangeant des titres, ce qui lui donnera davantage de puissance de feu, détaille-t-il. Cela viendra soutenir une stratégie de rachats basée aujourd’hui sur l’utilisation de cash.»

Une prochaine cible? «Gurit, spécialiste en matériaux composites, pourrait, avec ses 400 millions de capitalisation boursière, l’intéresser.» Ce serait une première pour Sika, qui traditionnellement avale des firmes de plus petite taille, pas forcément présentes en Bourse. «La société va plutôt s’intéresser à des PME familiales non cotées, en Italie, en France ou en Allemagne», rétorque Bernd Pomrehn, analyste chez Vontobel à Zurich. Une firme allemande dont l’activité s’inscrit dans la philosophie de Sika, soit la construction, pourrait retenir son attention: Uzin Uts, spécialisée dans la colle pour revêtements de sols, qui a réalisé des ventes de plus de 300 millions de francs en 2017. Les paris sont donc ouverts.

Le règlement du litige entre Sika, Saint-Gobain et la famille n’aura pas été de tout repos. Dans le détail, Saint-Gobain renonce à prendre le contrôle de la firme suisse, tout en en devenant actionnaire à hauteur de 10,75% en rachetant le paquet d’actions détenues par la famille Burkard. Au passage, le groupe français engrange une prime de 795 millions de francs payée par Sika, calculée par rapport au cours en Bourse du 4 mai. En contrepartie, Sika va adapter ses pratiques de gouvernance d’entreprise, particulièrement en matière actionnariale (en acceptant notamment le principe «une action, un vote»).

Sika n’est guère opéable

La firme pourra-t-elle alors faire l’objet d’une offre publique d’achat? Les analystes ne le pensent pas. «Il faudrait que cela fasse sens au plan industriel pour séduire le conseil d’administration et la direction, ce qui n’est pas évident, tant Sika est un acteur profitable et en croissance, souligne Bernd Pomrehn. Je ne suis par ailleurs pas certain que beaucoup d’acteurs du secteur aient la puissance de feu pour reprendre le groupe, qui pèse 20 milliards de francs de capitalisation boursière.» Une capitalisation reflet de la cherté du titre.

La nouvelle est également saluée par les spécialistes en gouvernance d’entreprise. «Nous saluons le bon sens des personnes impliquées dans la négociation, ce qui permet maintenant à la société de poursuivre sa stratégie de croissance avec succès et de manière indépendante», écrit Dominique Biedermann, le président de la Fondation Ethos. Une sortie de crise saluée par la Bourse. (TDG)