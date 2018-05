Samsung contre Apple: le jury délibère

Les jurés du procès entre les géants de la technologie Samsung et Apple vont se retrouver mardi pour une seconde journée de délibérations, afin de décider si le groupe sud-coréen doit compenser financièrement son concurrent américain pour violation de brevets.

La querelle entre les deux leaders mondiaux des smartphones dure depuis sept ans et Samsung ne commercialise plus le modèle incriminé. Apple réclame un peu plus d'un milliard de dollars (un milliard de francs), tandis que Samsung pense qu'il ne doit à son rival qu'environ 28 millions.

Le jury doit déterminer si les éléments de design copiés par Samsung justifient le versement de la totalité des bénéfices engrangés avec le modèle de smartphone litigieux ou seulement d'une partie de cette somme, car il ne s'agit que de composants.

Trois brevets concernés

Trois brevets d'Apple sont concernés, portant notamment sur la face rectangulaire avec des bords arrondis du smartphone et sur les icônes colorées rangées sur un écran noir. En 2011, un premier procès avait tranché en faveur d'Apple et Samsung avait été condamné à payer 400 millions de dollars, montant que le groupe sud-coréen a toujours contesté.

L'affaire est remontée jusqu'à la Cour suprême des Etats-Unis qui, en 2016, a annulé la sanction de 400 millions de dollars, renvoyant le dossier dans le système judiciaire ordinaire. (ats/nxp)