Roche a tenu ses promesses en 2019

Le patron a gagné 11,5 millions

Le directeur de Roche Severin Schwan a gagné légèrement moins en 2019. Il a reçu au total 11,5 millions, après 11,8 millions en 2018. La part fixe est restée inchangée à 4 millions de francs.



Parmi les différents composants se trouvent entre autre des bons de jouissance et des titres avec un blocage de dix ans. En raison de cette longue période de blocage, Roche prend en compte cette forme de rémunération avec une réduction de valeur de 55,8%. Si ces titres sont pleinement pris en compte, la rémunération de M. Schwan atteint 14,2 millions de francs pour l'exercice écoulé.



A titre de comparaison, le directeur général (CEO) de Novartis, Vasant Narasimhan a obtenu 10,6 millions de francs pour ses services en 2019, certes un montant en hausse mais qui reste inférieur à celui touché par le directeur de Roche.



L'ensemble des membres de la direction s'est partagé une enveloppe de 38,0 millions de francs au titre de 2019, contre 39,3 millions pour 2018, d'après le rapport annuel publié jeudi. Ces chiffres prennent également en compte les versements à d'anciens membres de la direction.



Le président du conseil d'administration Christoph Franz a gagné 5,7 millions de francs, le même montant qu'un an plus tôt. Sa rémunération dépasse elle aussi celle de son homologue chez Novartis, Jörg Reinhard. Ce dernier a touché 3,8 millions de francs pour 2019.