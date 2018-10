Retraites: dix pays meilleurs que nous

Dans beaucoup de domaines, la Suisse fait souvent mieux que les autres. Il en est un, cependant, où elle est en train de se faire dépasser, et non des moindres. Ce domaine, c’est celui de la prévoyance, scruté depuis une dizaine d’années par le cabinet de conseil Mercer en collaboration avec l’Australian Centre for Financial Studies de l’Université Monash, qui établit un indice, le Melbourne Mercer Global Pension Index, permettant de comparer les qualités respectives des systèmes de prévoyance en vigueur dans 34 pays.

L’érosion doit beaucoup au vieillissement démographique et à la chute des rendements

Il y a trois ans («Tribune de Genève» du 19 octobre 2015), ce journal pouvait encore relever l’excellence du système helvétique de prévoyance, que le MMGPI portait alors au quatrième rang mondial derrière ceux du Danemark, des Pays-Bas et de l’Australie. Mais depuis lors, sa place n’a cessé de reculer, pour ne plus figurer qu’au onzième rang du classement, derrière même celui du Chili.

Notre système des trois piliers ne fait donc plus aussi bien en comparaison internationale. Non que ses qualités intrinsèques se soient considérablement amoindries: sur l’échelle de l’indice Mercer, les 67,6 points qui lui reviennent aujourd’hui ne marquent qu’un léger recul par rapport aux 74,2 points atteints en 2015. Mais le fait est que d’autres régimes se sont peu à peu imposés comme supérieurs au nôtre, si bien que des indices de l’ordre de 80 points sur un maximum de 100 sont attribués aux régimes les mieux classés.

Selon l’un des trois sous-indices pris en compte, la Suisse fait très bien: en matière d’«intégrité» (c’est-à-dire de fonctionnement et de gouvernance de son système de prévoyance), elle se classe même au 6e rang. Mais lorsqu’il s’agit d’«adéquation» (entre les buts et les résultats) et de «durabilité» (sa capacité à se financer dans le long terme), tous facteurs à la pondération nettement plus élevée dans l’indice global, elle tombe bien bas.

Les évaluateurs estiment que la Suisse pourrait sensiblement améliorer son système de prévoyance en introduisant quelques-unes des mesures souvent envisagées à défaut d’être mises en œuvre, tel un relèvement progressif de l’âge de la retraite, au contraire de ce qui s’est passé dans beaucoup d’autres pays. Mais aussi en renonçant à certaines incitations fiscales qui conduisent aujourd’hui à privilégier les retraits en capital du deuxième pilier ou le non-amortissement de la dette hypothécaire.

L’érosion des qualités de notre système de prévoyance doit beaucoup au vieillissement démographique et à la chute des rendements, qui pèsent aussi bien sur l’équilibre financier de l’AVS que sur celui de la prévoyance professionnelle obligatoire. Or si les problèmes du 1er pilier sont amplement connus et disputés, ceux du 2e pilier le sont moins, car plus difficiles à expliquer. Tel ce fameux taux de conversion qu’une majorité se refuse systématiquement à modifier, alors que seul son abaissement permettrait de mettre fin à la redistribution masquée entre actifs et rentiers à laquelle les caisses, tenues par leurs promesses, sont contraintes bien malgré elles de procéder.

Seulement voilà: en démocratie directe, le peuple a toujours le dernier mot, et il lui faut parfois beaucoup, beaucoup de temps pour se laisser convaincre d’accepter l’inéluctable.

