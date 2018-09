Retards de livraison: des retraités aident Boeing

Boeing rappelle des retraités dans son usine des environs de Seattle pour tenter de rattraper ses retards de livraison de ses avions 737, a rapporté lundi un responsable syndical.

Ces retards à son usine de Renton dans l'Etat de Washington, qui sont liés à des délais de livraisons de fuselages et de moteurs par ses fournisseurs, devraient affecter ses résultats du troisième trimestre et menacent son objectif visant à augmenter ses cadences de production en 2019, ont dit des analystes après des réunions dans la région la semaine dernière.

Boeing vise une cadence de production de 57 appareils par mois pour le 737, son monocouloir vedette, à partir de 2019. Le 737, l'avion le plus vendu de Boeing, est équipé de moteurs de CFM International, coentreprise du français Safran et de l'américain General Electric.

Les investisseurs pourront se faire une idée plus précise de l'importance de ces retards mardi, lorsque Boeing publiera ses chiffres de commandes et de livraisons du mois d'août.

Boeing a commencé à embaucher des mécaniciens et inspecteurs avec des contrats temporaires, après avoir signé un accord avec l'International Association of Machinists and Aerospace Workers le 15 août, a dit la porte-parole du syndicat Connie Kelliher.

Le porte-parole de Boeing Paul Bergman a déclaré que le constructeur aéronautique américain avait dégagé des ressources supplémentaires pour le site de Renton «afin d'assurer les livraisons dans les temps à nos clients». (ats/nxp)