Raiffeisen subit la plupart des attaques de bancomats

Ce n’est pas nouveau et ça ne rapporte pas énormément. Mais la cadence des attaques de bancomats ne faiblit pas en Suisse. Au cours des sept derniers mois, au moins dix distributeurs de billets ont ainsi volé en éclats en Suisse.

Un des derniers casses de ce genre se serait produit le 19 mars à Veyrier, dans le canton de Genève, précédé cinq jours plus tôt de celui de Novaggio, dans le Tessin.

Il est évident que les criminels effectuent ce type d’opération de préférence à proximité des frontières, afin de faciliter leur fuite. Doté du plus grand réseau de bancomats en Suisse, soit plus de 1700 de tels automates, le groupe Raiffeisen s’avère tout particulièrement exposé. La fédération de 246 banques coopératives aurait ainsi subi neuf des dix attaques répertoriées en Suisse depuis le 31 août, selon l’hebdomadaire zurichois «SonntagsZeitung» (édité par Tamedia comme «24 Heures» et la «Tribune de Genève»).

L’attrait de ces cibles pour les milieux criminels s’inscrit en fait dans une tendance clairement européenne. Les casses sur des bancomats ont ainsi augmenté de plus d’un cinquième entre les premiers semestres de 2017 et de 2018, à presque 2500.

Cette inflation peut surprendre au regard des résultats. Ces cambriolages, commis souvent à coups d’explosifs, ne rapportent en moyenne guère plus de 7500 euros (près de 8500 francs), selon les recherches de European Association for secure transactions. Ils peuvent néanmoins s’avérer très coûteux, avec des dommages s’étendant aux bâtiments dans lesquels sont logés ces automates.

Dans ce contexte, les professionnels se mobilisent. Des spécialistes en services de paiement, des banques et des policiers devraient participer à un séminaire en octobre à Londres. Cette rencontre sera l’occasion de réunir diverses compétences afin de mieux protéger les bancomats.

