Raiffeisen s'est trouvé un nouveau directeur

La banque Raiffeisen s'est trouvée son nouveau timonier en la personne de Heinz Huber. L'actuel président de la direction de la Banque cantonale de Thurgovie (TKB) prendra les commandes de la coopérative bancaire le 7 janvier.

Le quinquagénaire succédera formellement à Patrik Gisel, qui a démissionné le 9 novembre. L'actuel directeur général (CEO) par intérim, Michael Auer, quittera également l'entreprise après la période de transition, rappelle Raiffeisen mardi dans un communiqué.

Membre de la direction de la TKB depuis 2007, M. Huber en a pris la présidence en 2014. Armé d'une «grande expérience dans le domaine des crédits» et d'un «solide savoir-faire en matière d'opérations hypothécaires et d'opérations avec la clientèle entreprises», le futur patron de Raiffeisen dispose en outre d'une «vaste expérience entrepreneuriale» et d'une «grande affinité avec les questions informatiques».

Titulaire d'un master (MBA) de l'Université de Rochester, il a suivi l'Advanced Management Program (AMP) de la Harvard Business School.

Dans un communiqué séparé, la TKB a indiqué que sa direction sera assurée à titre intérimaire par le directeur-adjoint Thomas Koller et que le conseil de banque a engagé le processus de succession.

Actuellement en charge des activités avec la clientèle privée, M. Koller a rejoint la direction de l'établissement cantonal en 2011. (ats/nxp)