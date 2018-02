Quartz Bio passe sous contrôle américain

Le groupe américain de services pharmaceutiques Precision for Medicine a bouclé le mois dernier le rachat de Quartz Bio discrète PME du Campus Biotech genevois, lors d’une opération passé inaperçu. «Ils voulaient s’implanter en Europe où le marché de l’analyse de données biologiques explose - il nous fallait soit ferrailler contre ce gros concurrent soit nous allier avec lui pour développer plus vite notre activité», explique Jérôme Wojcik, le fondateur de cette société genevoise de 8 personnes.

Un ancien de Serono

Quartz Bio a mis au point une expertise unique dans l’analyse des biomarqueurs, un service qui aide les multinationales de la pharma à identifier, lors de tests cliniques, les groupes de patients réagissant le mieux aux médicaments en cours d’élaboration. «Des équipes de docteurs en biologie disposant de quinze ans d’expérience de l’industrie pharma, il y en a peu en Europe», pointe Jérôme Wojcik.

Ce dernier est un habitué de longue date de l’immense atrium de verre du pôle d’innovation du quartier de Sécheron, autrefois siège de Merck Serono. Ancien responsable de la bio-informatique au sein du groupe pharmaceutique, il a créé sa société avec trois collègues en 2012, après la fermeture brutale du site genevois, qui avait laissé 1200 collaborateurs sur le carreau. La petite équipe s’est d’abord installée dans les espaces de la Fongit - l’incubateur à PME de Plan-les-Ouates - avant de rejoindre le Campus Biotech.

Réalisant un chiffre d’affaires annuel d’environ un million de francs, la société prévoyait jusque-là de doubler son activité d’ici trois ans. Tout va aller plus vite. «Nous étions profitables et n’avions pas de problème de financement mais notre développement en solo ne pouvait se faire que pas à pas - aucun investisseur ne mise des millions sur une société de notre taille dans une activité de services dont les marges restent, par nature, modestes», explique l’entrepreneur. Ce dernier a reçu des parts dans la société américaine en cédant sa société. «Si j’avais voulu devenir riche je n’aurais pas créé une boîte mais serais resté dans une multinationale», sourit-il.

Retombées pour Genève

Avec les équipes déjà en place au sein du groupe américain, Quartz Bio formera un pôle d’analyse informatique de données biologiques d’une trentaine de personnes. Son responsable garde «la même équipe - destinée à être agrandie - ici à Genève». En pleine expansion sur le Vieux-Continent, Precision for Medicine y implante un réseau régional de laboratoires et de site de gestion des échantillons. Ce groupe d’un millier de collaborateurs a déjà ouvert des bureaux à Edimbourg et Paris, avant de racheter l’automne dernier le berlinois Epiontis, un laboratoire qui participe aux tests cliniques de nouveaux traitements, en particulier contre le cancer ou les maladies auto-immunes. Il lui reste à ouvrir un siège européen. Qui sait, peut-être à Genève. Pierre-Alexandre Sallier (TDG)