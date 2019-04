«Quand un bancomat est attaqué trois fois dans l'année, nous le fermons»

À l'occasion de la présentation des bons chiffres 2018 réalisés par les six banques Raiffeisen genevoises (lire relance ci-après), Hervé Broch, coprésident de la Fédération genevoise des Banques Raiffeisen, revient sur les récentes attaques dont ont été victimes les bancomats Raiffeisen de Puplinge et Veyrier. Il annonce également la fusion des établissements de Genève Ouest et de Meyrin, votée par les sociétaires les 7 et 27 mars derniers. La nouvelle entité, baptisée banque Raiffeisen Genève Ouest-Meyrin, comptera 41 collaborateurs répartis sur sept sites.

Récemment, deux de vos bancomats genevois ont été attaqués à l'explosif, à Puplinge et Veyrier. Vos distributeurs sont les plus visés du pays.



La sécurité de nos agences revêt un point capital. Avec 880 sites en Suisse, soit deux fois plus que l'UBS et le Credit Suisse réunis, il n'est pas étonnant que nos bancomats soient beaucoup plus dévalisés que d'autres. Pour protéger au mieux nos distributeurs et les personnes qui se trouvent dans les environs, nous les équipons par exemple de bombes de peinture qui explosent et empêchent l'utilisation des billets volés, ou encore de dispositifs antigaz pour contrer les attaques à l'explosif. Depuis le début de l'année et la vague d’attaques constatée, nous travaillons étroitement avec la police cantonale genevoise, qui fait des rondes pour prévenir tout braquage. Nous avons également réduit les heures d'accès aux bancomats la nuit.

La plupart des attaques se produisent en périphérie, près de la frontière. Ne serait-il pas plus simple de supprimer les distributeurs de billets situés en dehors du périmètre urbain?



Nous menons une réflexion constante à ce sujet. Lorsque le même distributeur isolé est attaqué trois fois dans l'année, nous le fermons. Mais notre priorité reste la proximité en maximisant la sécurité. Notre clientèle ne comprendrait pas qu'on se retire de la périphérie pour ne rester que dans les grands centres urbains. Devant la succursale de Bernex, par exemple, nous avons coulé de gros blocs en béton à l'entrée et nous avons blindé les vitres pour réduire au maximum le risque, tant pour les habitants que les clients et collaborateurs.

Les Banques Raiffeisen de Genève Ouest et de Meyrin ont récemment fusionné. Pour quelle raison ces deux établissements ont-ils ainsi décidé de se regrouper?



Cette fusion entre les établissements de Genève Ouest et de Meyrin s'inscrit dans le cadre de la stratégie structurelle mise en place par le groupe au début des années 2010. Au plus haut, nous comptions quelque 1000 établissements indépendants à travers la Suisse. Afin de répondre au nombreux défis liés à l'évolution du monde bancaire – réglementations toujours plus complexes, augmentation des coûts, diversification des services –, de nombreuses fusions ont été faites pour arriver, au 31 décembre 2018, à 246 banques indépendantes. Chacune de ces entités étant indépendante, c'est à elle qu'il revient de réfléchir sur les avantages d'un regroupement, tant pour sa clientèle que ses sociétaires. Le groupe n'impose rien, il partage uniquement une vision. Au final, ce sont les assemblées générales des sociétaires de chaque établissement qui décident.

Cette fusion va-t-elle entraîner des suppressions de postes?



À ma connaissance, aucune fermeture d'agence, ni réduction d'effectifs ne sont prévus. Les changements interviendront au niveau de la direction notamment. Plutôt que de diminuer le nombre d'agences ou la masse salariale, nous préférons augmenter le nombre de services. Si par exemple, dans l'une de ses banques, le même collaborateur s'occupait à la fois de la clientèle privée et de la clientèle commerciale, il se chargera dorénavant uniquement de l'une de ses clientèles tandis qu'un de ses collègues s'occupera de l'autre.

D'autres fusions sont-elles à prévoir à Genève?



Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles fusions annoncées. Mais des discussions sont en cours entre des banques, notamment dans le but d'avoir une même vision à moyen terme.

Un prix pour les entrepreneurs romands

Les six banques Raiffeisen genevoises – qui ne seront bientôt plus que cinq – ont clôturé l’année 2018 sur une note largement positive, faisant fi des tourments qui ont agité ces derniers mois la direction du groupe basée à Saint-Gall . Le total du bilan a ainsi progressé de 4,1% à 5,7 milliards de francs. Les créances hypothécaires demeurent leur principale source de revenus (+4% à 4,3 milliards). Le résultat opérationnel a grimpé pour sa part de 8,4%. Quant au bénéfice, il s’envole de 31,5%. Hervé Broch, coprésident de la Fédération genevoise des Banques Raiffeisen, revient sur ces chiffres et la volonté affichée du groupe de réduire sa dépendance aux affaires hypothécaires.

L'affaire Vincenz qui a agité Raiffeisen Suisse ne semble pas avoir pesé sur les affaires des six banques genevoises. Comment expliquez-vous cela?



Ces résultats sont tout à fait en ligne avec ce que nous espérions et ce que nous avons pu produire les années passées. C'est en effet très réjouissant compte tenu de ce que vit le groupe depuis une année. Bien que cela ne concerne que la direction basée en Saint-Gall, c'est l'image de l'ensemble des établissements qui est entaché par ces affaires. Heureusement, notre clientèle parvient parfaitement à faire la différence entre Raiffeisen Suisse, à Saint-Gall, et les 246 banques indépendantes qui composent le groupe.

Les résultats 2018 reposent, cette année encore, principalement sur les crédits hypothécaires (77% du bilan contre 75% en 2017). Or, l'an dernier, vous affichiez une volonté de diversification vers les entreprises et la gestion de fortune. Qu'en est-il?



Nous sommes tout à fait conscients du risque global que représente une forte exposition à un secteur particulier comme par exemple les hypothèques. La volonté au niveau du groupe de se diversifier et d'être moins tributaire des marchés hypothécaire est forte. Depuis quatre ou cinq ans maintenant, cette volonté commence à avoir un écho positif auprès de nos clients. À l'époque, nous étions vraiment considérés comme une banque hypothécaire. Il nous a d'abord fallu acquérir les compétences et connaissances nécessaires, avant de nous faire une place parmi les autres banques présentes depuis plusieurs années sur les marchés de la gestion de fortune et de la clientèle commerciale. En 2018, ces deux secteurs ont d'ailleurs augmenté pour représenter 21% de nos revenus, contre environ 10% il y a six ou sept ans de cela. Malgré une fin d'année chahutée pour les marchés financiers, nous avons réussi à conserver la confiance de nos clients pour la gestion de leur fortune.

Quels sont vos objectifs pour 2019?

Au niveau des banques, les objectifs sont définis par les conseils d'administration et les directions. Mais la volonté de chacune est clairement la diversification. Dans les années futures, nous allons mettre en avant nos conseils aux entreprises. À Genève, certaines banques Raiffeisen se sont lancées dans la clientèle commerciale depuis une année ou deux déjà. La totalité des banques le fera dans la foulée. Nous voulons proposer à nos clients une véritable relation commerciale en fournissant des conseils par rapport à la gestion des liquidités, des crédits, des leasings ou du Forex (ndlr: marché des changes). Mais tout cela prend du temps. Nous avons dû non seulement former des collaborateurs à l'interne, mais également engager de nouveaux profils. Pour accompagner ce développement, nous lançons au mois de mai le Prix Raiffeisen des entrepreneurs en Romandie.

En quoi consiste ce prix?



La plupart de ces prix mettent en avant les start-up. C'est très à la mode. Pour notre part, ce sont les entreprises établies et qui ont un comportement durable que nous souhaitons mettre ainsi sous les projecteurs. La durabilité est une valeur forte de notre groupe. À Genève, la banque Raiffeisen Région Genève Rhône a ainsi été certifiée B Corp en début d’année. Chacune des six fédérations romandes désignera un champion cantonal. Une finale aura ensuite lieu au mois de novembre, à Fribourg, pour désigner le champion romand. Quant au prix? Pour le moment, c'est encore un secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne voulons pas récompenser uniquement le patron, mais tous les collaborateurs de l'entreprise.

A.D.-V. (TDG)