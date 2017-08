Profits en chute libre pour lastminute.com

Lastminute.com a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de seulement 0,4 million d'euros, contre un résultat de 5 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ajusté EBITDA a dégringolé de 45,1% à 9,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a lui reculé de 2,2% à 130,3 millions d'euros (146,2 millions de francs), a indiqué jeudi dans un communiqué l'entreprise basée à Amsterdam et à Chiasso (TI).

La performance s'avère supérieure aux attentes du groupe, lequel avait lancé un avertissement sur résultats le mois dernier. La société prévoyait une dégradation de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4,5%. Quant au résultat brut d'exploitation, il était attendu en recul de 45% à 47%.

Lastminute.com explique cette baisse en comparaison annuelle par un effet de base défavorable, le premier semestre 2016 ayant été le plus solide de son histoire. Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2017. La direction de lastminute.com table sur un chiffre d'affaires et un résultat EBITDA du niveau de ceux de l'année précédente.

Réduction du capital-actions

Le groupe envisage de racheter le tiers de son capital-actions. A cet effet, il convoquera une assemblée générale extraordinaire le 21 septembre prochain. En cas d'approbation de la transaction de la part des actionnaires, lastminute.com procédera au rachat de titres dans un délai de 18 mois après l'assemblée générale.

La prime au rachat ne devra pas dépasser 20% du cours de clôture de l'action le jour de la publication du prospectus, précise la société. Les titres rachetés seront ensuite supprimés.

«Le groupe effectue actuellement une restructuration en profondeur, afin d'accomplir sa mission», a déclaré le président du conseil d'administration, Ottonel Popesco, cité dans le communiqué. Il se dit convaincu que «la consolidation de la structure du capital du groupe est une option qui mérite d'être envisagée dans l'intérêt de l'entreprise». (ats/nxp)