Près de 70 PME soutenues à Genève l'an passé

Soixante-sept petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié de 73 prestations représentant 749 emplois en 2017. En 2016, les prestations de la FAE avaient bénéficié à 69 entreprises, avec 839 emplois, a indiqué lundi la FAE. Le montant de 23,3 millions de francs comprend une part de 4,6 millions provenant des financements assumés directement par les banques, mais obtenus grâce à l'intervention de l'organisme, précise le communiqué.

Fondation de droit public, la FAE s'adresse à toutes les PME, qui constituent plus de 70% des emplois du secteur privé à Genève, quel que soit leur stade de développement ou leur secteur. Son objectif est double: favoriser le maintien et la création d?emplois, mais aussi préserver les savoir-faire et la diversité du tissu économique.

Au cours de ses douze années d'existence, la FAE a accordé un soutien global dépassant 189 millions de francs en faveur de 562 PME genevoises. Elle a contribué à la création ou au maintien de plus de 8000 emplois. Son taux de succès (part de financements honorés par les entreprises) atteint 94% sur cette période, au 31 décembre 2017. (ats/nxp)