Préférence indigène: le Seco tire un bilan positif

Suisse La préférence indigène à l'embauche, en vigueur depuis le 1er juillet, doit être activée dans plusieurs branches en Suisse. Mais des problèmes se posent selon les régions. Plus...

La revue des blogs Charly Schwarz: A qui profite le gratuit... Herbert Ehrsam: Le Matin ... La Suisse ... Daniel Warner: Is Roger Federer Being Unfaithful? Pascal Décaillet: En 2050, tout ira mieux ! Gorgui Ndoye: Nouveau Secrétaire général de la Francophonie Plus...