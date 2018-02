Pour sauver le Projet fiscal 17, Maurer joue son va-tout, le congé paternité

Ueli Maurer qui envisage un congé paternité, cela a de quoi surprendre. Le conseiller fédéral UDC véhicule plutôt une image, disons, «traditionnelle» de la famille. Ses déclarations concernant le rôle des femmes ont en effet défrayé la chronique à plusieurs reprises. Florilège non exhaustif issu de la presse de ces dernières années.

Sevan Pearson



«Combien d’appareils ménagers hors d’usage et vieux de 30 ans avez-vous encore à la maison? Chez nous, il n’y en a plus beaucoup, à l’exception bien sûr de ma femme, qui s’occupe des tâches ménagères. Mais je suis toujours content avec elle.» Ueli Maurer s’est exprimé ainsi en 2014 lors de la campagne du Gripen, pour justifier l’achat de nouveaux avions de combat.



«Les femmes ne connaissent rien aux armes et ne savent pas s’en servir» disait-il en 2011, peu avant la votation sur l’initiative pour l’interdiction des armes d’ordonnance à la maison.



«Nous devons maintenir cette idée que chacun de nous est, à sa place, un élément du système de milice. Les soldats accomplissent leur service, les femmes s’occupent de la maison et des enfants, etc.» C’était en 2011, à propos du budget de l’armée.



«Je pense que la femme est la plus compétente pour s’occuper des enfants dans leurs jeunes années. C’est dans l’ordre des choses.» Toujours en 2011, Ueli Maurer donnait ainsi sa vision du rôle de la gent féminine.



«Dans la nature, c’est aussi la vache qui s’occupe du veau, pas le taureau.» Pour justifier son point de vue, l’élu UDC n’hésitait pas à employer la métaphore animale.



«À peine la mère a-t-elle quitté l’hôpital qu’elle place l’enfant à la crèche et, en plus, le dimanche elle se rend chez McDonald’s avec le petit dernier. C’est la décadence de notre société!» s’exclamait le Zurichois en 2007, une année avant son élection au Conseil fédéral. Il regrettait qu’enfants et adolescents soient ainsi livrés à eux-mêmes.



«Il existe aussi des femmes qui renoncent consciemment à faire carrière et qui sont volontiers mères. Je trouve cela super.» Telle était la solution prônée par Ueli Maurer pour remédier au problème des enfants livrés à eux-mêmes.