Pour l’Oklahoma, ce virus est un «acte de Dieu»

La surprenante requête est arrivée après les louanges de rigueur pour avoir une chance d’obtenir quoi que ce soit de la part de Donald Trump. Dans une lettre envoyée dimanche au président des États-Unis, Kevin Stitt, le gouverneur républicain de l’Oklahoma, lui a demandé de qualifier la pandémie de coronavirus d’«acte de Dieu» ou de «cas de force majeure».

Une telle dénomination permettrait aux sociétés énergétiques de l’Oklahoma, frappées par la chute des cours du pétrole, de réduire – voire de stopper – leur production sans violer les conditions de leur contrat d’exploitation des terres du gouvernement américain et ainsi remettre en question leur bail.

Le 20 avril, le baril du pétrole américain avait eu un cours négatif pour la première fois de son histoire. Le West Texas Intermediate, l’indice des cours du pétrole américain, a augmenté de 34,2% mercredi à la suite d’informations sur la réouverture progressive de plusieurs États américains. La situation reste néanmoins compliquée pour de nombreuses sociétés pétrolières américaines.

Perte de 800 emplois

La fermeture cette semaine d’une raffinerie du géant pétrolier texan Halliburton à El Reno, dans l’Oklahoma, a provoqué la perte de 800 emplois. Le nombre de faillites pétrolières dans l’État du centre-ouest des États-Unis est en hausse par rapport à 2019. Et il y a actuellement 51 forages pétroliers en activité dans l’Oklahoma, soit 3 fois moins qu’en novembre 2018.

«On est dans une situation proche de la Grande Dépression», explique Steve Agee, doyen de la chaire d’économie à l’Université d’Oklahoma-City et propriétaire d’une entreprise de forage pétrolier. «Nous avons encaissé un double coup dur depuis le début de la pandémie, avec des stocks excessifs et une baisse brutale de la consommation.»

Où stocker?

À Wall Street, Gregori Volokhine, le président de Meeschaert Financial Services, confirme les problèmes provoqués par la surproduction pétrolière aux États-Unis conjuguée à une baisse de la demande. «Les compagnies américaines n’ont pas voulu arrêter de produire pendant trop longtemps et du coup on nage dans le pétrole aux États-Unis, explique-t-il. Il n’y a plus de capacités de stockage ou plutôt les 20% de stockage encore libres ont déjà été loués par des gens qui ne veulent pas accepter du pétrole à un prix aussi bas.»

Cette situation assombrit les perspectives pour la politique économique d’un Donald Trump qui avait misé sur la production pétrolière américaine à outrance et sur une industrie du charbon, encaissant elle aussi les coups de la pandémie. Alors que l’Oklahoma tente de protéger ses forages, Murray Energy, un géant du charbon en pleine restructuration, voit planer le spectre d’une liquidation après la démarche entreprise la semaine dernière par Consol Energy, l’un de ses principaux créanciers. Consol a elle-même dû fermer l’une de ses mines de charbon. Et Longview Power, une centrale électrique au charbon, a entamé une procédure de mise en faillite en invoquant la chute de la demande en raison du coronavirus.

«Le battement d’ailes du papillon a provoqué un ouragan quand il a traversé l’Atlantique et le Pacifique», glisse Gregori Volokhine en faisant référence à l’impact de la baisse du prix du pétrole sur plusieurs secteurs de l’économie américaine. «On peut même parler de tsunami dans le secteur énergétique où la position de chaque acteur est remise en cause.»

Dans l’Oklahoma, Steve Agee espère que la compétitivité du fracking et le fait que les États-Unis exportent désormais plus de pétrole qu’ils n’en importent permettront à l’industrie pétrolière de se relever. «Nous allons en tout cas devoir arrêter de forer pendant plusieurs mois, peut-être même jusqu’à l’année prochaine en attendant que la demande reprenne et nous permette d’écouler nos stocks», conclut-il.