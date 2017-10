Possible fermeture d'ABB: les salariés se mobilisent

Une assemblée générale du personnel a eu lieu mercredi dernier. Depuis deux ans, des lignes de production sont délocalisées, précise le syndicat. Au total, 20% des postes ont été supprimés et plus de 60 personnes licenciées, alors que l'entreprise est bénéficiaire depuis 15 ans.

Ces dernières semaines, les rumeurs de clients, de sous-traitants ou à l'interne concernant la délocalisation en Pologne de 185 postes se sont intensifiées, a dit à l'ats le secrétaire syndical d'Unia Alessandro Pelizzari. Une réunion qui a lieu tous les six mois avec la direction d'ABB Sécheron a par ailleurs été récemment reportée à la semaine prochaine. Actuellement, 330 collaborateurs sont employés sur le site.

Le personnel se dit résolu à lutter pour maintenir l'emploi et souhaite aussi une discussion urgente avec la direction. Il enjoint celle-ci de s'expliquer sur ces rumeurs et de présenter un plan pour préserver l'activité à Genève. Et il appelle également les autorités politiques genevoises à le soutenir. (ats/nxp)