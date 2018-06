Plus c’est haut plus c’est beau

Ça faisait des semaines que l’on perdait notre temps à analyser la géopolitique mondiale. Géopolitique qui a le don de nous faire croire que les marchés ne dépendent que d’elle. Que notre patrimoine va croître uniquement si l’on connaît l’humeur de Trump ou la couleur du gouvernement Italien avant tout le monde.

Que nenni, la Géopolitique n’est là que pour passer le temps quand il n’y a rien d’autre à dire. Remplir les plateaux télé avec des experts en tout, des experts sur tout qui sont censés nous expliquer des enjeux que les spécialistes des services secrets américains ont déjà de la peine à comprendre.

En attendant mieux on s’est beaucoup amusé à apprendre par cœur les noms des Ministres Italiens. Ils auraient même pu faire un album Panini spécial élections italiennes, car en plus de nous occuper la journée, le soir on aurait pu s’échanger les vignettes en buvant du Meursault dans les bars à la mode des quartiers financiers où l’on vient pour frimer et montrer sa cravate Hermès.

Mais les Italiens se sont mis d’accord, Trump a annoncé sa venue à Singapour et les Espagnols ont viré la droite et l’ont remplacée par la gauche. Gauche qu’ils avaient viré la dernière fois pour la remplacer par la droite espérant que ça irait mieux. Tout cru patate crue ! Pour faire simple, les Espagnols font comme les Français depuis la fin de la guerre et visiblement ça ne marche pas mieux. Sauf que le Real Madrid remporte des Coupes d’Europe et que le PSG, pas…

Cette semaine qui a commencé SANS nouvelles géopolitiques a vu la technologie reprendre ses droits. Les stars du Nasdaq sont au plus haut de tous les temps et le Nasdaq bat des records lui-même. Les Européens avaient plus de peine en attendant la prochaine réunion de la BCE qui aura lieu jeudi prochain et qui devrait nous annoncer la mort du QE de Draghi.

Le tout avec un soupçon de géopolitique, puisque Trump et Kim Jong Un Dos Tres vont se passer la main dans le dos à Singapour. Tout peut arriver.

Thomas Veillet

Fondateur du site Investir.ch