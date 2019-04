Photo: Canon affecté par un marché morose

Le groupe japonais Canon a sabré mercredi ses prévisions annuelles 2019 après avoir constaté une chute de 45% sur un an de son bénéfice net du premier trimestre, du fait notamment de la morosité d'une partie du marché des appareils photo.

Au terme des mois de janvier à mars, Canon a dégagé un gain net de 31,3 milliards de yens (285 millions de francs), contre 57 milliards un an plus tôt. Son chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 10% sur un an pour tomber à 864,5 milliards de yens, et son bénéfice d'exploitation a plongé de 47,8% à 40,4 milliards.

Sans plus attendre, Canon a ajusté ses estimations de résultats annuels, n'espérant déjà plus qu'un bénéfice net de 200 milliards (-21% sur un an) au lieu de 240 milliards, sur des ventes qui devraient plafonner à 3,850 milliards (-2,6%) au lieu de 3,900 milliards précédemment escomptés.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le concurrent de Nikon s'est félicité de la bonne tenue d'une partie de la bureautique (copieurs multifonctionnels, gros modèles d'imprimantes à jet d'encre) ainsi que des caméras de surveillance, mais il a déploré une moindre demande d'appareils photo à objectifs interchangeables d'entrée de gamme et de modèles compacts avancés, ainsi que des retards d'investissements de clients dans des équipements pour les secteurs de la médecine et de production de semi-conducteurs.

Canon pense que la demande d'appareils photo va globalement baisser plus qu'il ne l'évaluait il y a trois mois, même si les modèles pour amateurs avertis vont continuer de trouver preneur. (ats/nxp)