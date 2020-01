Philip Morris va supprimer 265 postes

Le cigarettier Philip Morris dévoile l'ampleur de son plan de restructuration sur les sites de Neuchâtel et Lausanne. Quelques 265 postes sont menacés. Près de 60% de ces emplois pourraient être délocalisés à Lisbonne, Londres et Cracovie.

Philip Morris a lancé une procédure de consultation à laquelle ont été associées les autorités cantonales vaudoise et neuchâteloise, indique lundi la multinationale américaine. Les employés concernés par la restructuration devraient être informés d'ici fin mars, au plus tôt.

La réorganisation de la multinationale en Suisse devrait permettre d'adopter un fonctionnement «durable et efficace, alors que la société accélère ses efforts vers un avenir sans fumée», précise un communiqué. Le cigarettier américain transforme son modèle d'affaires, afin d'imposer ses alternatives à la cigarette, principament le tabac à chauffer.

«Nous restons attachés à la Suisse: notre centre mondial des opérations et notre siège de R&D resteront ici», assure Philip Morris.

Présent en Suisse depuis 1957

Dans son communiqué, le groupe affirme avoir augmenté les effectifs ces dernières années et recruté des profils mieux adaptés aux nouvelles orientations stratégiques. Le nombre de postes concernés est inférieur à celui rapporté fin décembre par les médias, qui avaient évoqué, citant une syndicaliste, 350 postes entre Neuchâtel et Lausanne.

Philip Morris International (PMI) est présent en Suisse depuis 1957 et emploie plus de 3000 personnes sur ses sites de Lausanne, Neuchâtel et Zurich. Le cigarettier est l'un des plus importants employeurs du canton de Neuchâtel.

Ces dernières années, le cigarettier s'est concentré sur le développement de son système de tabac à chauffer Iqos, présenté comme un substitut à la cigarette traditionnelle. Ce dernier rencontre un écho grandissant en Suisse. Le nombre d'adeptes a doublé en 2019 pour atteindre près de 100'000 personnes. (ats/nxp)