Philip Morris promeut l’IQOS de manière controversée

«Les cigarettiers font une marge folle!»

La révision de la loi sur les produits du tabac n’entrera pas en vigueur avant 2021, et la place à accorder aux nouveaux produits nourrit encore de vifs débats. L’IQOS développé par Philip Morris (comme le Glo de British American Tobacco) pourrait être classé dans la catégorie des produits chauffés, sans combustion et donc différencié de la cigarette ordinaire.

Un risque qui ulcère Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la «Revue médicale suisse»: «Je trouve anormal, voire scandaleux, que ces sticks à chauffer ne soient pas soumis à la même législation, en termes de prévention, d’indications sur les paquets, et de taxes.» En effet, l’IQOS n’est taxé qu’à hauteur de 19%, et non 62%, alors que le paquet de 20 sticks est vendu peu ou prou le même prix (8 fr.) qu’un paquet de cigarettes. «Cela représente une marge folle pour les cigarettiers, ce qui leur permet effectivement d’investir de façon massive dans le marketing.»

La promotion de l’IQOS n’a, à ses yeux, «qu’un sens commercial, et aucun du point de vue de la santé publique». Et de rappeler l’étude publiée en mai 2017 dans la revue américaine «JAMA Internal Medicine» par le professeur Reto Auer, pour le compte de l’Institut romand de santé au travail, qui concluait que l’IQOS comportait une part de combustion, et dégageait aussi une certaine quantité de fumée, y compris la plupart des produits nocifs de la cigarette. Pour Philip Morris, ces travaux datant de deux ans ont depuis été dépassés par d’autres études, et le cigarettier souligne que la FDA américaine l’a écartée pour des questions de méthodologie lors de l’examen visant à l’autorisation de mise sur le marché du produit. «Toutes les études indépendantes vont pourtant dans le sens de celle de Auer», rétorque Bertrand Kiefer. I.R