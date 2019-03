Peut-on se fier aux tests ADN généalogiques?

Dans l’ADN aussi, s’offrir les services d’une gloire a visiblement sa place. Créée il y a seulement deux ans, l’entreprise américaine MyHeritage vient de s’adjoindre ceux des anciennes stars du football comme Lothar Matthaus et Robert Pires.

Dans un clip inévitable sur Facebook, le premier apprend qu’en fonction de ses origines génétiques, il aurait bien pu porter le maillot anglais plutôt que celui de la Mannschaft et le second être champion du monde sous le maillot espagnol ou italien plutôt qu’en portant celui des Bleus.

S’appuyant sur des tests ADN qui comparent celui de l’utilisateur avec des caractéristiques associées à des peuples dits d’origine (Ibères, Celtes, Slaves, etc.), cette quête de racines ethniques connaît un boom depuis que des sociétés comme AncestryDNA, LivingDNA ou iGenea, en Suisse, commercialisent via internet ces tests.

Pour un coût allant de 70 à 300 francs, ils permettent d’envoyer un échantillon de salive ou de peau afin d’obtenir son pourcentage d’origines ethniques. MyHeritage revendique 97 millions d’utilisateurs, AncestryDNA plus de 10 millions.

Très développés aux Etats-Unis, ces tests connaissent un succès grandissant en Europe. Au siège d’iGenea, à Baar dans le canton de Zoug, Caroline Barkan explique que «depuis deux ans, les services de l’entreprise rencontrent un intérêt grandissant». iGenea propose toute la palette des tests génétiques ancestraux : analyse du génome pour établir ses origines régionales, analyse des mitochondries transmises uniquement par les femmes pour remonter sa lignée maternelle et du chromosome Y pour remonter celle du père.

Pas de gènes ethniques

La question se pose naturellement du sérieux de ces tests. Au niveau de l’analyse transmise par les clients, on peut supposer que la démocratisation des technologies de séquençage de l’ADN et le caractère établi de celles pour les mitochondries et le chromosome Y les rendent fiables. Sans garantie, cependant : en 2016, des journalistes de Radio Canada ont testé avec une même personne trois de ces services (23andme, AncestryDNA et EasyDNA) pour obtenir des résultats proches dans les deux premiers cas, mais très différents dans le troisième.

L’explication la plus probable tient à la difficulté d’établir les groupes de référence des peuples d’origine. Personne ne dispose de l’ADN des Celtes ou des Vikings. «Au mieux, ce que l’on obtient, ce sont des traits génétiques constants dans les populations d’aujourd’hui de telle ou telle région, explique Samia Hurst, directrice de l’Institut éthique Histoire Humanités. Cela laisse supposer qu’ils proviennent d’un groupe établi à une certaine époque dans une région. Mais ces peuples sont eux-mêmes le produit du melting pot de cette époque. Il n’y a pas de gènes ethniques et encore moins de races.» (Bilan)