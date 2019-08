Pékin veut surveiller de près les sociétés étrangères

Avis d’experte: «Ce n’est pas impensable en Suisse…»

«Les Chinois ont une autre culture et philosophie politique que la nôtre, explique Solange Ghernaouti, directrice du Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group à l’UNIL. Ce qui nous rapproche, c’est une certaine posture et action de sécurité, basée sur la surveillance technologique, qui s’est mise en place depuis 2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.»



Pour la chercheuse, «avec la globalisation de l’économie, on assiste à un déploiement d’une pensée technologique unique en passe de devenir «universelle» pour un marché mondial. Les usages se propagent dans une logique de fuite en avant technologique et de toujours plus de contrôle.»



Selon Solange Ghernaouti, le principe du «crédit social» (surveiller et noter les individus selon leur comportement) testé en Chine peut également être exporté dans différents pays et être décliné en fonction des circonstances et des objectifs. «Sans vision politique et sans régulation, il n’est pas impensable qu’un tel système puisse être adapté en Suisse, pour diverses finalités comme la sécurité ou la santé.



Un des problèmes est que les données ont déjà été collectées par des agences gouvernementales. Par exemple, en 2009 quand les Suisses ont voté pour le passeport biométrique, ils ont aussi accepté le stockage de leurs données dans des systèmes informatiques. Aujourd’hui ce n’est plus uniquement notre pays qui les possède, mais aussi les différents pays qui les exigent, entre autres pour entrer sur leur territoire.»

Sandra Miura