PayPal, en forme, fait mieux que prévu

Le service américain de paiements en ligne PayPal a une nouvelle fois publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre. Dans la foulée, il a relevé ses prévisions annuelles, faisant grimper le titre en bourse.

Selon des chiffres publiés jeudi, Paypal a dégagé un bénéfice net en croissance de 18%, à 380 millions de dollars (370 millions de francs). Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du Nord, ressort à 46 cents, trois cents au-dessus des attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires a quant à lui crû de 21% par rapport à la même période de l'an dernier, à 3,24 milliards de dollars sur le trimestre clos fin septembre, là aussi au-dessus des attentes des analystes, qui prévoyaient 3,18 milliards.

Record de nouveaux clients

Ces résultats faisaient prendre au titre 2,75% à 70 dollars vers 23h00 dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street. «Paypal a réalisé l'un de ses meilleurs trimestres depuis qu'elle est une société indépendante (PayPal a quitté sa maison mère eBay en 2015, NDLR)», a commenté le directeur général du groupe Dan Schulman, cité dans le communiqué de résultats, qui relève aussi un nombre «record de nouveaux clients».

Paypal dispose désormais de 218 millions de clients actifs, soit une hausse de 8,2 millions sur le trimestre, et une croissance de 14% par rapport au troisième trimestre 2016. Ils ont effectué 1,9 milliard de transactions ( 26%) pour un total de 114 milliards de dollars (30%). 35% de ce montant total se sont faits par paiements sur mobile, précise le groupe.

Paypal a une nouvelle fois relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec un bénéfice ajusté par action attendu entre 1,86 et 1,88 dollar (contre 1,80 à 1,84 prévus jusque là) et un chiffre d'affaires prévu entre 12,92 et 12,98 milliards de dollars (contre 12,78 et 12,87 milliards anticipés jusqu'ici). (ats/nxp)