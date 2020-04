Pas de trafic, trop d’essence: le monde du pétrole disjoncte

Effet collatéral de la pandémie de coronavirus, la dépréciation vertigineuse de la principale source d’énergie de la planète a pris une dimension historique lundi soir et mardi matin, alors que le prix du baril de brut passait largement au-dessous de zéro à New York. «Après vingt-cinq ans dans ce secteur, nous pensions avoir tout vu… il n’en est rien», notait hier Olivier Jakob, spécialiste des marchés pétroliers basé à Zoug.

L’origine de ce krach qui a conduit les «traders» à se délester en masse du pétrole destiné à être livré en mai – au point d’offrir jusqu’à 40 dollars à ceux prêts à les en débarrasser, alors que, vendredi, ils pouvaient recevoir 18 dollars – reflète en partie le fonctionnement de la Bourse américaine de l’or noir. L’approche de l’expiration – ce mardi – de ces contrats a provoqué la panique des acteurs du marché, acculés à fournir ces cargaisons dont personne ne sait que faire, ou à les stocker. Problème, les terminaux de stockage sont pleins et leur location ruineuse.

40% de besoins en moins

Si la situation s’est calmée mardi, les contrats pour les barils livrables en juin – la nouvelle référence – ont pris le relais. Ils s’effondraient à leur tour vers les 10 dollars en fin de journée. Spectaculaire et technique, ce prix «négatif» du pétrole est loin d’être uniquement virtuel: il reflète une nouvelle réalité à laquelle la scène pétrolière peine à s’ajuster depuis six semaines. Celle d’une planète brûlant jusque-là ses 100 millions de barils par jour – l’équivalent de 5000 piscines olympiques – qui tourne soudain au ralenti. L’Agence internationale de l’énergie évoque un effondrement de 30 à 40% de la consommation mondiale, en très peu de temps.

Les prix du brut s’ajustent à cette chute colossale. S’il n’est pas passé sous zéro, le baril de Brent de la mer du Nord est ainsi tombé mardi sous les 20 dollars à Londres, du jamais vu depuis 2001.

L’A1 à moitié déserte

L’ajustement se fait également en Suisse. Rien ne l’illustre mieux que la disparition du trafic sur les grands axes du pays. Exemple avec l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne, éternel point noir du réseau.

Les postes de comptage installés par l’Office fédéral des routes (OFROU) montrent que la semaine dernière, au niveau de Coppet, le trafic était inférieur de… deux tiers à celui observé il y a un an. Au plus fort de l’épidémie, les dimanches 22 et 29 mars, il y avait même eu près de 85% de passages de véhicules en moins. Constat similaire dans la montée de Renens, où l’autoroute se sépare vers Yverdon ou le Valais: le nombre de véhicules était, il y a quelques jours, encore inférieur de plus de moitié à celui observé en temps «normal» (voir graphiques).

Baisse de 6% à la pompe

Pour l’instant cette raréfaction du trafic ainsi que le plongeon du pétrole sur les places financières n’a eu qu’un impact modéré sur les prix à la pompe. Exemple dans les stations-service Shell, qui affichaient en février un prix moyen de 1,59 franc pour l’essence et de 1,67 franc pour le diesel. Vérification faite hier dans une station genevoise de la marque, le sans-plomb clignotait à 1,49 franc et le diesel à 1,55 franc, soit 6 à 7% de baisse en deux mois.

Comme l’a fait remarquer à l’agence AWP le directeur général de Migrol, Daniel Hofer: «Les prix ne jouent actuellement qu’un rôle mineur dans la consommation de carburant, la demande dans les stations-service s’est effondrée de 50% à 80% en raison des mesures contre le coronavirus imposées officiellement.» Le fait que plus de la moitié du prix du carburant soit constituée de taxes amortit également la transmission de la baisse du cours du brut sur les prix à la pompe.

Il n’empêche. Si la récession mondiale provoquée par la pandémie s’amplifie, des prix plus bas se dessinent. Mais ce petit bonus en termes de pouvoir d’achat ne s’avérera alors que le cadet des soucis de la plupart des Suisses.

«Nous sommes face à une situation exceptionnelle»

Décryptage des heures folles vécues depuis lundi sur la scène pétrolière avec le responsable du financement du négoce de matières premières au sein de la Banque de Commerce et de Placements (BCP), Pierre Galtié, spécialiste du financement du pétrole passé par Natixis et BNP Paribas à Genève.

Les prix du pétrole sont…négatifs aux États-Unis. Comment est-ce possible?

Nous sommes face à une situation totalement exceptionnelle mais prévisible, étant donné l’effondrement brutal de la consommation d’hydrocarbures dans le monde depuis début mars. On a assisté lundi à une panique générale aux États-Unis: il n’y a plus de capacité de stockage du pétrole à disposition, alors que l’inertie des infrastructures industrielles fait que l’extraction dans le Midwest ne va pas s’arrêter immédiatement. Résultat, plus personne ou presque pour acheter à la livraison des contrats pétroliers que les opérateurs tentent de vendre coûte que coûte. À cela s’ajoute, en toile de fond, un paysage dans lequel les optimistes ont longtemps parié sur un redémarrage rapide de l’activité, une fois le pic de l’épidémie passé. Or les marchés comprennent que l’été – traditionnellement la période où le monde entier prend sa voiture ou l’avion – risque d’être compromis.

La même chose peut se reproduire dans un mois?

Absolument, car le déséquilibre lié à une demande en forte baisse est toujours là. Même si on peut penser que les opérateurs sur les marchés ont été assez secoués hier pour essayer de vendre leurs contrats plus tôt avant leurs prochaines échéances.

Plus que le pétrole, on a l’impression que ce sont ses terminaux de stockage qui sont la denrée rare…

Les huit dixièmes des capacités de stockages sont utilisées dans le monde, du jamais vu. Traditionnellement ces installations servent à amortir le décalage entre l’offre et la demande et sont utilisées par des producteurs qui n’arrivent pas à vendre immédiatement ou par des négociants qui achètent au plus bas pour revendre quand la demande repartira. Or ces dernières semaines on assiste à une ruée sur tous les terminaux terrestres mais aussi sur les superpétroliers capables de stocker entre un et trois millions de barils en pleine mer, en attendant des jours meilleurs.

Cette situation fait-elle le jeu des négociants, qui ont les clés du stockage?

Dans les mois à venir peut-être, car ils bénéficient de ces périodes où les prix du pétrole à livrer sont plus élevés. Mais ensuite? Ils restent des intermédiaires entre les puits de pétrole et les raffineries. Et si les volumes d’échange plongent, leur activité sera touchée de la même façon. Sur un marché où la visibilité est presque nulle, agir en tant qu’intermédiaire en accumulant des cargaisons et en pariant sur l’avenir rime avec nuits blanches: que se passera-t-il si personne n’est preneur pour votre stock d’hydrocarbures dans six mois? Pierre Galtié, Responsable du financement du négoce, BCP (Genève)