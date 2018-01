Paris et Berlin veulent «réguler» le bitcoin

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, et son homologue allemand Peter Altmaier ont affirmé jeudi vouloir réguler le bitcoin. Les deux pays présenteront des propositions communes en vue du G20 Finances en mars.

«Nous avons les mêmes inquiétudes et nous partageons l'ambition de réguler le bitcoin», a affirmé le ministre français lors d'une conférence de presse conjointe avec son collègue allemand à Bercy.

M. Le Maire a rappelé avoir confié une mission sur le bitcoin à Jean-Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la Banque de France, afin qu'il propose des évolutions sur sa réglementation.

«Ces propositions de régulation seront transmises sous forme d'une position commune franco-allemande à nos homologues du G20», lors du sommet G20 Finances prévu à Buenos Aires à la mi-mars.

«Responsabilité vis-à-vis de nos citoyens»

Pour sa part, M. Altmaier a confirmé cette volonté «commune au phénomène que l'on appelle les bitcoins et les autres cryptomonnaies qui existent et qui sont en train de se développer». «Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos citoyens d'expliquer les risques et de réduire les risques par une régulation qui s'impose», a-t-il expliqué.

Cet engagement franco-allemand intervient au lendemain d'une chute du bitcoin, la principale monnaie virtuelle, sous les 10'000 dollars pour la première fois depuis le 30 novembre, sous le coup d'indications d'un durcissement des autorités à l'égard des crypto-monnaies, notamment en Corée du Sud et en Chine. (ats/nxp)