On joue à se faire peur et l’angoisse est palpable

Le mois d’octobre pourri porte bien son nom, sans compter que ça se termine par la fête d’Halloween en plus, manquerait plus que Wall Street décide de se faire VRAIMENT peur le 31 octobre pour fêter ça.

En tous les cas, pour le moment, la plupart des indices mondiaux se font littéralement laminer et ce, pour les mêmes raisons qu’il y a une semaine, qu’il y a deux semaines et que l’on connaît depuis au moins 3 mois.

Visiblement, nous avons eu assez de mal à faire arriver l’information à nos cerveaux d’investisseurs, mais maintenant que c’est parfaitement intégré, on n’a pas l’air de vouloir lâcher le morceau.

Les raisons des baisses à répétition sont donc toujours un peu les mêmes.

Nous avons la guerre économique commence à coûter selon certains. Puis il y a la FED qui fait tout faux en montant les taux, emprunter va devenir moins bon marché et quand c’est moins bon marché c’est plus cher et ça va freiner l’économie.

Trump n’hésite pas à le répéter encore et encore : Powell, le patron de la FED est stupide et ça sera à cause de lui si l’économie venait à ralentir. Sans compter que l’éventuel ralentissement économique pourrait être amplifier par la guerre éponyme avec les Chinois.

N’oublions pas non plus les élections mi-mandat qui pourrait compliquer la vie à Trump, octobre qui est un mois pourri pour les marchés boursiers et les économistes les plus « noirs » sont lâchés sur les chaînes de télé et envisagent un récession aux USA. Sans compter le BREXIT et les Italiens qui sont en train de s’envoyer la vaisselle à la figure avec les Européens.

Et on terminera avec les déficits qui gonflent sous Trump, le massacre de Khashoggi qui rend instable le pétrole et l’Arabie Saoudite, sans compter que Powell est nul.

Quand on fait le bilan, on se dit que même les monstres qui vont débarquer dans la rue pour Halloween ont l’air vachement plus sympas. Reste plus qu’à espérer que le Christmas Rally ne sera pas une légende cette année.

Thomas Veillet

Fondateur du site Investir.ch