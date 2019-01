Nouvelle année record pour LVMH

Le numéro un mondial du luxe LVMH a enregistré en 2018 une nouvelle année «record» avec des ventes au plus haut à 46,8 milliards d'euros (53,2 milliards de francs), en croissance de 10%, et un bénéfice net en hausse de 18% à 6,4 milliards, a-t-il annoncé mardi.

Ces résultats sont conformes aux consensus des analystes compilés par Factset et Bloomberg qui tablaient exactement sur ces chiffres.

«LVMH réalise une nouvelle année record tant au niveau des ventes que des résultats», a dit le PDG Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

«Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain», le groupe aborde 2019 avec «une confiance prudente», avec comme objectif de «renforcer son avance» sur le marché mondial du luxe, selon le communiqué. LVMH ne fournit aucun objectif fixé.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a dépassé l'an dernier pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros, à 10,003 milliards d'euros, tandis que la marge opérationnelle a atteint 21,4%, contre 19,5% en 2017.

«Croissance soutenue»

La croissance organique des ventes a atteint 11% l'an dernier et s'est établie à 10% sur le seul quatrième trimestre qui «poursuit les tendances observées depuis le début de l'année», selon le groupe.

LVMH expliqué avoir enregistré une «croissance soutenue» en Asie, tout comme en Europe et aux Etats-Unis et ne mentionne pas de ralentissement sur le marché chinois, malgré les craintes pesant sur le secteur du luxe en raison des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Par activité, dans la Mode et la Maroquinerie, division phare du groupe, la progression du chiffre d'affaires a atteint 19% ( 15% en organique) à 18,45 milliards d'euros. Le segment des parfums affiche la deuxième plus forte hausse, à 10% ( 14% en organique), et pèse 6,09 milliards d'euros de ventes annuelles.

Les montres et la joaillerie ont représenté 4,12 milliards d'euros de chiffre d'affaires ( 8% ou 12% en organique), la distribution sélective 13,6 milliards d'euros ( 3%) et les vins et spiritueux 5,14 milliards d'euros ( 1% ou 5% en organique). (ats/nxp)