«Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir des laissés-pour-compte»

Le Forum mondial de l’économie, plus connu sous son acronyme WEF, fêtera en janvier son 50e anniversaire. À cette occasion, son fondateur et président, Klaus Schwab, nous a accordé une interview.

Ne fallait-il pas être un peu fou pour lancer, en 1971, un forum mondial avec l’ambition de réunir annuellement des chefs d’État et d’entreprise à Davos?

Ce n’était pas une idée folle. L’idée était de créer une plateforme permettant à toutes les parties gravitant autour des entreprises d’échanger. J’avais écrit un livre développant le concept d’un «capitalisme des parties prenantes» (ndlr: Stakeholder Capitalism). Davos devenait en quelque sorte une suite logique à cette idée, un village global, idéal pour se rencontrer.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris depuis cinquante ans?

À l’époque, nous étions en pleine guerre froide alors que nous sommes dans un monde multipolaire. La planète comptait 4 milliards d’habitants, contre 7 aujourd’hui. La Chine ne représentait que 1% de l’économie mondiale, contre 18% en 2019. Nous avions l’ambition d’une vision à deux ou trois ans. Nous fûmes les premiers à faire entrer la Chine dans la communauté internationale. Mais quel chemin en matière technologique! Je me souviens de notre premier forum: pour passer un coup de fil en Allemagne, je devais accéder à un opérateur et attendre une bonne vingtaine de minutes. Nous avons été les tout premiers à utiliser un ordinateur pour organiser le forum. Nous voulions être à l’avant-garde mais il était impossible d’imaginer tout ce qui s’est passé ces vingt à trente dernières années.

Quel homme politique vous a manqué?

Davos ne dépend pas d’un participant en particulier. Le succès du forum repose sur l’ensemble des participants. Aucun nom d’une personnalité invitée ne me vient à l’esprit. Sauf peut-être… le pape. Nous avons eu des échanges mais il n’est encore jamais venu à Davos.

Le nouveau manifeste de Davos vient de sortir. Vous insistez sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, bref, sur un ensemble de critères de bonne gouvernance. Faut-il les rendre contraignants?

Par définition, notre manifeste est une déclaration d’intentions, pas un projet de loi. Nous l’avions affirmé en 1973 déjà. J’ai combattu toute ma vie pour la prise en compte de la responsabilité sociale par les entreprises elles-mêmes, contrairement à Milton Friedman, dont le mantra était «business is business». Soit, les entreprises ont pour vocation de faire du profit, les gouvernements encaissent les impôts et s’occupent des besoins sociaux. Friedman oubliait une chose importante: les entreprises ne sont pas que des entités économiques ou financières, ce sont aussi des communautés humaines. Je suis très satisfait, pour ne pas dire récompensé, en constatant que le lobby des grandes entreprises américaines (US Business Roundtable) vient de reprendre à son compte pratiquement toutes les idées que nous défendions déjà en 1973.

Parmi vos partenaires stratégiques, on est surpris de trouver Saudi Aramco, une société qui appartient à un régime qui assassine ses adversaires critiques. Est-ce un partenaire stratégique acceptable?

Tout d’abord, à l’image de la Suisse, le forum est une plateforme neutre et ouverte. J’ai visité Saudi Aramco. C’est probablement l’une des entreprises les plus progressistes et celle qui fait le plus pour promouvoir la parité entre les sexes. Les conditions sociales y sont excellentes. Cela dit, nous sommes fidèles à nos principes, même si nous sommes une plateforme neutre. Nous n’acceptons pas les entreprises qui sont inculpées ou liées à l’industrie du tabac ou des armes.

Les partenaires stratégiques du WEF sont choisis en raison de leur bon alignement sur les valeurs de Davos. Aucune remarque sur l’actionnaire d’Aramco, l’Arabie saoudite?

On peut avoir sa propre opinion sur un pays en particulier. En tant qu’institution, le forum se définit comme une plateforme ouverte et neutre, comme l’est la Suisse.

Parlons des inégalités. Comment expliquer que des idées «socialistes» trouvent aujourd’hui un large écho, y compris aux États-Unis?

C’est une réaction au néolibéralisme et à la maximisation des profits, qui sont allés trop loin. Nous assistons à un retour du balancier, encouragé par les médias sociaux. Je m’explique. Vous ne pouvez plus justifier moralement la globalisation en affirmant qu’elle produit davantage de gagnants que de perdants. Vous ne pouvez plus brandir ce seul argument car il existe un nouveau niveau de conscience sociale, qui exige que plus personne ne soit laissé sur le bas-côté de la société. Ceux qui ressentent l’injustice ont désormais la capacité de se mobiliser. Prenez les «gilets jaunes». Ils sont l’exemple même d’une automobilisation des laissés-pour-compte. On ne peut plus se permettre d'avoir des perdants. Le contexte social a énormément changé.

La question touchant l’environnement va-t-elle devenir de plus en plus globale?

C’est le prochain pas proposé par Mme Ursula von der Leyen (ndlr: présidente de la Commission européenne), membre de notre conseil. Elle suggère que l’UE impose une taxe aux frontières pour les marchandises en provenance de pays qui ont des standards en matière d’émissions moins stricts. La conséquence? Nous aurons un nouveau type de barrières tarifaires. Mais cela peut également déboucher sur un élément positif car cela force tout le monde à être vertueux pour éviter une telle taxe.

Vous êtes en faveur de la taxe carbone de l’UE??

Oui, et je plaiderai pour.

Et votre vision de l’avenir? Si vous deviez presser sur un bouton entre confiance et pessimisme, quel serait votre choix?

Je pense que nous sommes trop englués dans le pessimisme.

«Je n'ai pas l'intention de démissionner»

Vous dites que Davos ne dépend pas d’une seule personne. Il en existe une, avec un statut très particulier, celui d’une superstar, Greta Thunberg.

Nous avons été les premiers à Davos à lui donner accès à une plateforme de dimension internationale. Elle est venue en janvier de l’an dernier et a donné un excellent discours. J’ai eu une demi-heure avec elle, à l’écart des journalistes. Je voulais me faire une opinion sur le sérieux de sa démarche. Je n’avais pas l’intention d’utiliser son image pour promouvoir mon engagement en faveur de l’environnement. Elle m’a fait une très grande impression car son combat est sincère. Elle n’est pas manipulée. Mais bien sûr, avec le temps, il y a un risque qu’elle soit instrumentalisée.

L’avez-vous invitée à Davos?

Oui, mais nous voulons éviter qu’elle soit l’objet d’un culte de la personnalité. Ce n’est pas sa faute, mais ce risque existe. Nous voulons la préserver. Aussi, nous présenterons également neuf autres jeunes personnalités qui mènent toutes un combat exemplaire, comme la lutte contre le plastique. Au fond, ce n’est pas Greta Thunberg qui est l’enjeu mais le combat des jeunes pour préserver notre environnement.

Avez-vous déjà planifié votre succession?

Je n’ai pas l’intention de démissionner. Mais comme tout CEO responsable, nous avons mis en place un plan permettant d’assurer la continuité des activités du forum. Aussi longtemps que mes collègues ont peur chaque lundi matin des nouvelles idées que j’ai eues durant le week-end, je ne vois aucune raison d’abandonner mon poste.

Pouvez-vous nous donner quelques noms pouvant entrer en ligne de compte pour vous succéder? Christine Lagarde, que l’on pensait pouvoir vous succéder, est aujourd’hui à la BCE et Ursula von der Leyen est présidente de la Commission européenne.

Jetez un œil à la liste de nos membres du conseil d’administration. Parmi les 24 autres noms, vous pouvez en trouver d’autres. Ce qui est important: le processus de succession est en place.

P.VE.