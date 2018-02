«Nous déconseillons vivement les bitcoins et autres cryptomonnaies à nos clients»

Il est des termes qui laissent le patron de la BCGE sceptique, à savoir cryptomonnaies, crowdfunding, crowdsourcing, crowdfinancing et autres financements participatifs. Non pas que Blaise Goetschin – qui a non seulement remis la Banque Cantonale de Genève sur les rails, mais l’a amenée dans le XXIe siècle, avec une toute nouvelle plate-forme de souscription d’une hypothèque ou d’ouverture d’un compte bancaire directement en ligne, en quinze minutes chrono – vienne d’un autre siècle, mais il estime «que les conditions de contrôle et de régulation ne sont pas établies». Dès lors, la banque en mains publiques déconseille sans ambages à ses clients d’investir à la fois dans les cryptomonnaies, dont le bitcoin qui vit des fluctuations abyssales, et dans les levées de fonds par Internet. «Que nous dirait-on, à nous banquiers, si un krach venait à se produire ou que des financements dits participatifs devaient être détournés et que nous n’ayons pas mis en garde?» déclare le CEO, qui se souvient de la crise financière liée aux subprimes.

Cette prévention de Blaise Goetschin résume la politique adoptée par la BCGE, en faillite voici dix-huit ans à peine. Innovations technologiques et diversification à l’international, certes, mais contrôle des risques par-dessus tout. Et cette stratégie paie. Mardi, la BCGE a présenté des résultats 2017 records, et cela dans toutes ses sources de revenus: crédits hypothécaires, en hausse de 6%, crédits aux entreprises locales et aux particuliers très soutenus à 11 milliards de francs, en hausse de 100 millions de francs, dépôts de la clientèle plus forte que jamais (+10%), gestion de fortune privée et trade finance à la fête et, enfin, commissions sur intérêts en progression, malgré un contexte de taux négatifs. «Le propre même d’une gestion judicieuse, affirme Éric Bourgeaux, directeur financier de la banque, est notamment d’anticiper. Ainsi, lorsque les taux d’intérêt à court terme vont remonter, nous serons prêts.»

Initiative «préjudiciable»

Mardi, pourtant, tous ces messages avaient, involontairement, un goût de réponse du berger à la bergère, à savoir à une initiative «impraticable et préjudiciable» d’une petite frange de l’extrême gauche genevoise, qui veut contraindre aujourd’hui la BCGE à rembourser à l’État de Genève les quelque 2 milliards de francs de pertes, essuyées par la vente déficitaire d’actifs immobiliers. «Si on accélère le remboursement, on tue tout simplement la banque», ont résumé Blaise Goetschin et Éric Bourgeaux. Ainsi, la BCGE, aujourd’hui assainie, rembourse son dû aux collectivités publiques venues alors à son secours, mais à un rythme annuel et raisonnable, défini par le Grand Conseil lui-même. Or, si tous les partis, à part Ensemble à gauche, rejettent vigoureusement ce texte parce qu’il priverait la BCGE du soutien qu’elle apporte aux entreprises, «il n’en demeure pas moins que cela nuit à nouveau à notre image», déplore Blaise Goetschin. (TDG)