Carlos Ghosn arrêté pour dissimulation de revenus

Le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a été arrêté lundi à Tokyo, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, alors que le dirigeant de 64 ans est accusé de malversations par le constructeur d'automobiles japonais. «Le bureau du parquet de Tokyo a arrêté M. Ghosn sur des soupçons de violation de la loi», a affirmé la NHK.

Auparavant, le constructeur japonais d'automobiles Nissan a annoncé, confirmant des informations de presse, que le président de son conseil d'administration avait «pendant de nombreuses années déclaré des revenus inférieurs au montant réel», selon les résultats d'une enquête interne.

«En outre, de nombreuses autres malversations ont été découvertes, telles que l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles», ajoute le groupe qui va proposer au conseil d'administration de le «démettre de son poste rapidement».

UPDATE: #Nissan’s #CarlosGhosn questioned, faces arrest over false entries on salary: The Asahi Shimbunhttps://t.co/62KiN8kXuU