Netflix, numéro un du streaming payant

Le groupe américain, le plus utilisé en Suisse, est suivi par Swisscom (Video-on-Demand) et Spotify pour la musique, montre mercredi un sondage du cabinet d'études GfK Suisse. Environ 13% des sondés déclarent utiliser Netflix avec l'abonnement payant. Pour Swisscom et Spotify, la proportion se situe à 8%, pour Apple Music à 6% et pour Apple Video (iTunes) à 5%.

Au niveau des utilisateurs, d'importantes différences existent selon les classes d'âge. Chez les jeunes de moins de 25 ans, la part des sondés déclarant être abonnés à Netflix atteint 25%, contre 15% pour Spotify et 14% pour Swisscom.

Précisions

Concernant les services de musique à la demande, les différences entre les classes d'âge sont également marquées. Ainsi, 74% des personnes interrogées entre 50 et 74 ans n'écoutent pas de musique en streaming, contre 58% chez les 26 à 49 ans, et plus que 45% chez les 19 à 25 ans.

Dans l'ensemble, il ressort de l'étude que les services de vidéos à la demande sont plus appréciés que ceux de musiques, 64% des sondés n'utilisant pas du tout ces derniers. En ce qui concerne le streaming de vidéos, seulement 29% des personnes interrogées y renoncent complètement.

Globalement, il y a peu de différences concernant l'utilisation du streaming entre les hommes et les femmes ou entre les régions linguistiques, ont relevé les auteurs de ce sondage, réalisé à partir d'un échantillon de 1517 personnes. (ats/nxp)